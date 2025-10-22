Vorteilswelt
Grausiges CL-Debakel

Leverkusen nach 2:7: „Wir fühlen viel Schmerz!“

Champions League
22.10.2025 12:44
Drei Gegentore mehr und es wird zweistellig – ob Leverkusen-Coach Kasper Hjulmand gerade davor ...
Drei Gegentore mehr und es wird zweistellig – ob Leverkusen-Coach Kasper Hjulmand gerade davor warnt?

Der Auftakt zur dritten Runde in der Champions League hat eine wahre Tor-Flut gebracht! In den neun Dienstag-Partien fielen nicht weniger als 43 Treffer, was einem Schnitt von 4,8 entspricht. Eine höhere Marke an einem Matchtag mit mindestens vier Spielen gab es zuletzt vor genau elf Jahren (5/40 Tore in 8 Spielen). Einen großen Beitrag zum Trefferreigen leistete Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit einem 7:2-Auswärtssieg gegen Bayer Leverkusen. Zum Entsetzen der Verantwortlichen bei der Werkself …

Bayers Mittelfeldspieler Aleix Garcia gab sich nach dem Debakel zerknirscht. „Das tut weh. Ich möchte mich bei den Fans entschuldigen. Sie waren unglaublich“, meinte der Doppeltorschütze.

„Wir müssen das abschütteln!“
Auch Trainer Kasper Hjulmand stand nach seiner ersten Niederlage als Werkself-Coach merklich unter dem Eindruck des bitteren Resultats: „Wir fühlen viel Schmerz gerade. Das sind große Zahlen. Wir sind verletzt. Wir müssen das abschütteln und nach vorne schauen.“

PSG traf sieben Mal in einer spektakulären Partie gegen Leverkusen.
CL-Torrekord gebrochen
PSG überrollt Leverkusen in Neun-Tore-Spektakel
21.10.2025

Gyökeres glänzte gegen Atletico mit Doppelpack
Bei Arsenals Heim-4:0 über Atletico Madrid stand Viktor Gyökeres im Mittelpunkt.

Der schwedische 70-Millionen-Euro-Einkauf erzielte gegen die Spanier zwei Treffer und beendete damit seine neun Spiele andauernde Tor-Flaute. „Er hat sich dieses Erfolgserlebnis verdient. Ich habe nie an ihm gezweifelt“, betonte Arsenal-Coach Mikel Arteta.

Porträt von krone Sport
krone Sport
