Leverkusen nach 2:7: „Wir fühlen viel Schmerz!“

Der Auftakt zur dritten Runde in der Champions League hat eine wahre Tor-Flut gebracht! In den neun Dienstag-Partien fielen nicht weniger als 43 Treffer, was einem Schnitt von 4,8 entspricht. Eine höhere Marke an einem Matchtag mit mindestens vier Spielen gab es zuletzt vor genau elf Jahren (5/40 Tore in 8 Spielen). Einen großen Beitrag zum Trefferreigen leistete Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit einem 7:2-Auswärtssieg gegen Bayer Leverkusen. Zum Entsetzen der Verantwortlichen bei der Werkself …