Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Was zum Kanye?“

Kim Kardashians Tochter schockt mit krassem Look

Society International
22.10.2025 08:21
Kim Kardashians Tochter zeigte sich jetzt so gestylt im Netz – und sorgte mit diesem Look für ...
Kim Kardashians Tochter zeigte sich jetzt so gestylt im Netz – und sorgte mit diesem Look für blankes Entsetzen bei den Fans.(Bild: tiktok.com/kimandnorth)

Auffallen zu wollen – das liegt ihr bei einer Mutter wie Kim Kardashian und einem Vater wie Kanye West wohl in den Genen. Und deshalb sorgte die älteste Tochter North jetzt mit einem TikTok-Video für einen regelrechten Shitstorm.

0 Kommentare

North West zeigt sich darin mit stahlblauen Zöpfen, Fake-Gesichtstattoos, Henna-Bemalung an Armen und Handrücken sowie einem Nasenring. Dazu sind ihre Vorderzähne mit schwarzen Grills (Zahnschmuck) verziert, und sie trägt blaue Farb-Kontaktlinsen.

Fake-Tattoos und blaue Kontaktlinsen
Das Outfit der Zwölfjährigen könnte direkt aus einem Rap-Video ihres Vaters stammen: ein übergroßes schwarzes T-Shirt, klobige Turnschuhe und dicke Silberketten um den Hals. North schrieb dazu: „Fake Piercings und Fake Tatts 4 life.“

Sehen Sie hier das Posting von Kim Kardashians Tochter North, das für so viel Aufregung sorgte:

Zusammen mit zwei Freundinnen, die ähnlich gestylt waren, posierte sie in einem Privatjet und backstage bei einem Konzert.

In einem weiteren Posting teilte North noch zahlreiche Schnappschüsse ihres außergewöhnlichen Looks:

„Sie ist zwölf ...“
Zwar ist die Kommentarfunktion auf Norths TikTok-Profil deaktiviert, im Netz sorgte der Look aber dennoch für entsetzte Reaktionen. „Sie ist zwölf, nur um es gesagt zu haben“, schrieb ein Fan neben einem weinenden Emoji. „Das ist nicht süß, da kann ich nur den Kopf schütteln“, seufzte ein anderer.

„Sie kann natürlich ihren eigenen Stil haben, aber dieser ,Style‘ schaut furchtbar erwachsen aus und nicht niedlich genug für eine Zwölfjährige. Würdet ihr es gutheißen, wenn eure Tochter so herumlaufen würde?“, schrieb noch ein Fan, während einer meinte: „Was zum Kanye West ist da passiert?“

Kritik an viel zu aufreizendem Outfit
Bereits im August war Kim Kardashian in die Kritik geraten, weil sie ihrer Tochter erlaubte, während eines Familienurlaubs in Rom ein Korsett-Oberteil, einen Minirock und Plateaustiefel zu tragen.

Die Reaktionen ihrer Follower waren überwiegend negativ. Ein Nutzer schrieb: „Liebe dich und North, aber ich bin kein Fan eines Bustiers an einer Zwölfjährigen.“ Eine andere fügte hinzu: „Okay, Kim, sie ist 12 – ich hätte das als Mutter nie erlaubt …“

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian reichte 2021 die Scheidung von Kanye West ein. Seit 2022 sind die beiden ...
„War beunruhigend“
Kim Kardashian: Das war Grund für West-Scheidung!
16.10.2025
Ist schon Halloween?
Kim Kardashian schockt mit bizarrem Masken-Look
19.10.2025

„Das ziehen wir nie wieder an“
Die Reality-Queen räumte später im Podcast „Call Her Daddy“ ein, mit Norths Outfit einen „Fehler“ gemacht zu haben – verteidigte ihre Tochter aber gleichzeitig. „Es ist wirklich schwierig und interessant, weil alle Kinder heutzutage dieselben Sachen tragen“, sagte Kardashian. „Aber dann habe ich zu ihr gesagt: ,Das ziehen wir nie wieder an.‘ Leider haben wir diesen Fehler vor der ganzen Welt gemacht.“

Kardashian betonte jedoch, dass ihre Tochter „ein so gutes und liebes Mädchen“ sei, das auf sie höre – „meistens jedenfalls“. Deshalb lasse sie North in anderen Dingen mehr Freiraum: „Wenn sie blaue Haare will, dann ist das eben so. Ich würde ihr diese Kreativität niemals nehmen.“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
144.345 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
92.860 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.461 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Mehr Society International
„Was zum Kanye?“
Kim Kardashians Tochter schockt mit krassem Look
Kess im Bikini
Jessica Alba begeistert Fans mit sexy Sand-Popo
„The Crown“-US-Ausgabe
Netflix dreht Mega-Serie über die Kennedys!
Norbert Rier
Kastelruther-Spatzen-Sänger nach Herz-OP wohlauf
Begeistert auf Bühne
Paltrow-Tochter Apple macht jetzt Papa Konkurrenz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf