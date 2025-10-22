Kim Kardashians Tochter schockt mit krassem Look

Auffallen zu wollen – das liegt ihr bei einer Mutter wie Kim Kardashian und einem Vater wie Kanye West wohl in den Genen. Und deshalb sorgte die älteste Tochter North jetzt mit einem TikTok-Video für einen regelrechten Shitstorm.
North West zeigt sich darin mit stahlblauen Zöpfen, Fake-Gesichtstattoos, Henna-Bemalung an Armen und Handrücken sowie einem Nasenring. Dazu sind ihre Vorderzähne mit schwarzen Grills (Zahnschmuck) verziert, und sie trägt blaue Farb-Kontaktlinsen.
Fake-Tattoos und blaue Kontaktlinsen
Das Outfit der Zwölfjährigen könnte direkt aus einem Rap-Video ihres Vaters stammen: ein übergroßes schwarzes T-Shirt, klobige Turnschuhe und dicke Silberketten um den Hals. North schrieb dazu: „Fake Piercings und Fake Tatts 4 life.“
Sehen Sie hier das Posting von Kim Kardashians Tochter North, das für so viel Aufregung sorgte:
Zusammen mit zwei Freundinnen, die ähnlich gestylt waren, posierte sie in einem Privatjet und backstage bei einem Konzert.
In einem weiteren Posting teilte North noch zahlreiche Schnappschüsse ihres außergewöhnlichen Looks:
„Sie ist zwölf ...“
Zwar ist die Kommentarfunktion auf Norths TikTok-Profil deaktiviert, im Netz sorgte der Look aber dennoch für entsetzte Reaktionen. „Sie ist zwölf, nur um es gesagt zu haben“, schrieb ein Fan neben einem weinenden Emoji. „Das ist nicht süß, da kann ich nur den Kopf schütteln“, seufzte ein anderer.
„Sie kann natürlich ihren eigenen Stil haben, aber dieser ,Style‘ schaut furchtbar erwachsen aus und nicht niedlich genug für eine Zwölfjährige. Würdet ihr es gutheißen, wenn eure Tochter so herumlaufen würde?“, schrieb noch ein Fan, während einer meinte: „Was zum Kanye West ist da passiert?“
Kritik an viel zu aufreizendem Outfit
Bereits im August war Kim Kardashian in die Kritik geraten, weil sie ihrer Tochter erlaubte, während eines Familienurlaubs in Rom ein Korsett-Oberteil, einen Minirock und Plateaustiefel zu tragen.
Die Reaktionen ihrer Follower waren überwiegend negativ. Ein Nutzer schrieb: „Liebe dich und North, aber ich bin kein Fan eines Bustiers an einer Zwölfjährigen.“ Eine andere fügte hinzu: „Okay, Kim, sie ist 12 – ich hätte das als Mutter nie erlaubt …“
„Das ziehen wir nie wieder an“
Die Reality-Queen räumte später im Podcast „Call Her Daddy“ ein, mit Norths Outfit einen „Fehler“ gemacht zu haben – verteidigte ihre Tochter aber gleichzeitig. „Es ist wirklich schwierig und interessant, weil alle Kinder heutzutage dieselben Sachen tragen“, sagte Kardashian. „Aber dann habe ich zu ihr gesagt: ,Das ziehen wir nie wieder an.‘ Leider haben wir diesen Fehler vor der ganzen Welt gemacht.“
Kardashian betonte jedoch, dass ihre Tochter „ein so gutes und liebes Mädchen“ sei, das auf sie höre – „meistens jedenfalls“. Deshalb lasse sie North in anderen Dingen mehr Freiraum: „Wenn sie blaue Haare will, dann ist das eben so. Ich würde ihr diese Kreativität niemals nehmen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.