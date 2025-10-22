Kim Kardashians Tochter schockt mit krassem Look

„Das ziehen wir nie wieder an“

Die Reality-Queen räumte später im Podcast „Call Her Daddy“ ein, mit Norths Outfit einen „Fehler“ gemacht zu haben – verteidigte ihre Tochter aber gleichzeitig. „Es ist wirklich schwierig und interessant, weil alle Kinder heutzutage dieselben Sachen tragen“, sagte Kardashian. „Aber dann habe ich zu ihr gesagt: ,Das ziehen wir nie wieder an.‘ Leider haben wir diesen Fehler vor der ganzen Welt gemacht.“