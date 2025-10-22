Jungen Leuten ist Vorsorge besonders wichtig

Auch der monatliche Sparbetrag kletterte auf 320 Euro – was dabei auffällig ist: Die Zufriedenheit mit der Summe ist im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Das liege laut Erste-Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller an der Unzufriedenheit an der allgemeinen Situation. Für die Mehrheit der Befragten ist Sparen vor allem mit dem Wunsch nach Sicherheit verbunden. Oft wird dabei ohne konkretes Ziel gespart, allein aus dem Bedürfnis heraus, finanziell für Unvorhergesehenes vorzusorgen – nicht für kurzfristigen Konsum, sondern als Absicherung. Das führe auch dazu, dass auffallend viele Menschen Bargeld zu Hause horten. Die Erste Bank spricht dabei von einem unterschätzten Wertverlust, denn allein in den letzten 20 Jahren gingen 40 Prozent des Geldes im Tresor durch die Inflation wertmäßig verloren.