17 Spiele, 14 Tore! Salzburg in Alarmbereitschaft

Der FC Red Bull Salzburg steht nach zwei Spieltagen in der Europa League noch immer ohne Punkte da. Im Duell mit Ungarns Meister Ferencvaros steht die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch am Donnerstag (18.45 Uhr) bereits schwer unter Druck. Besonders bei den Standards müssen die Bullen wachsam sein.
Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Zwar spielte der FC Red Bull Salzburg zum Auftakt gegen den FC Porto mit Herz und Leidenschaft, belohnen konnte man sich aber nicht. Wie beim Gastspiel in Lyon ging man als Verlierer vom Platz.
Weshalb das Duell mit Ferencvaros, dem Traditionsklub aus Budapest, einen vorentscheidenden Charakter hat. Salzburg steht unter Druck und braucht wohl einen Sieg, um weiterhin realistische Chancen auf den Aufstieg zu haben.
Bidstrup fällt erneut aus
„Wir müssen anschreiben, wenn wir weiterkommen wollen“, sieht Cheftrainer Thomas Letsch noch kein „Finale“ auf seine Truppe zukommen. „Wir gehen hochmotiviert rein und wollen von unserer Seite das Spiel zu elft beenden.“
Das war beim 2:2 zuletzt in der Bundesliga gegen Altach nicht der Fall, da Joane Gadou bereits tief in der ersten Halbzeit die Ampelkarte sah. Der Franzose steht im Europacup wieder zur Verfügung, dafür fällt Kapitän Mads Bidstrup erneut aus.
Letsch: „Es ist ein Spiel auf Augenhöhe“
Um erstmals Punkte zu sammeln, müssen die Bullen vor allem bei den Standards enorm aufpassen, was zuletzt ein Schwachpunkt war. Die Gäste aus Ungarn haben allerdings in Barnabas Varga einen Kopfballspezialisten, der bei ruhenden Bällen brandgefährlich ist. Generell befindet sich der 30-Jährige in Topform und hält bei 14 Saisontreffern in 17 Partien.
„Da müssen wir bereit sein“, erklärte Letsch, der generell von einer sehr guten Budapester Mannschaft spricht. Er wolle diese aber nicht über den grünen Klee loben, denn: „Sonst machen die Medien sie noch zum klaren Favoriten. Es ist aber ein Spiel auf Augenhöhe.“
