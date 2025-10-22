17 Spiele, 14 Tore! Salzburg in Alarmbereitschaft

Letsch: „Es ist ein Spiel auf Augenhöhe“

Um erstmals Punkte zu sammeln, müssen die Bullen vor allem bei den Standards enorm aufpassen, was zuletzt ein Schwachpunkt war. Die Gäste aus Ungarn haben allerdings in Barnabas Varga einen Kopfballspezialisten, der bei ruhenden Bällen brandgefährlich ist. Generell befindet sich der 30-Jährige in Topform und hält bei 14 Saisontreffern in 17 Partien.