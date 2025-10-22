Vorteilswelt
„In Camorra-Händen“

Serie-B-Klub Juve Stabia versinkt im Mafia-Sumpf!

Fußball International
22.10.2025 13:31
Auf die Fans von Juve Stabia warten womöglich schwere Zeiten – vorerst steht der Klub unter ...
Auf die Fans von Juve Stabia warten womöglich schwere Zeiten – vorerst steht der Klub unter Zwangsverwaltung!(Bild: GEPA; https://x.com/ssjuvestabiaspa)

Der italienische Fußball-Zweitligist Juve Stabia ist wegen mutmaßlicher Mafia-Verstrickungen unter Zwangsverwaltung gestellt worden!

Ein „System Mafia-ähnlicher Einflussnahme auf die wirtschaftlichen Aktivitäten des Klubs“ sei bei Ermittlungen aufgedeckt worden, hieß es von den Behörden. Juve Stabia hat seinen Sitz in der Stadt Castellammare di Stabia in der Nähe von Neapel, wo die Mafia-Organisation Camorra ihren Ursprung hat.

„Alles lag in den Händen der Camorra!“
„Die Spieler mussten nur spielen, die Camorra kümmerte sich um den Rest“, zitierten italienische Medien den zuständigen Staatsanwalt Nicola Gratteri. „Die Reisen der Mannschaft, die Sicherheit, die Verpflegung, die Verwaltung der Eintrittskarten: Alles lag in den Händen der Camorra“, erklärte Gratteri. Insbesondere zwei Camorra-Clans sollen ihre Finger im Spiel gehabt haben: die der D‘Alessandro- und Imparato-Familien.

 „Besorgniserregendes Gesamtbild“
Staatsanwalt Giovanni Melillo sprach von einem „besorgniserregenden Gesamtbild“. Er geht davon aus, dass künftig ähnliche Fälle bei anderen Klubs aufgedeckt werden, nicht nur im Fußball“. Die Maßnahmen der Zwangsverwaltung sehen vor, dass der Verein seine sportlichen Aktivitäten fortsetzen darf, er wird jedoch unter Aufsicht eines Teams von Fachleuten gestellt. Der Präfekt von Neapel, Michele Di Bari, schloss allerdings auch nicht aus, dass die nächsten Heimspiele von Juve Stabia verschoben werden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
