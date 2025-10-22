Serie-B-Klub Juve Stabia versinkt im Mafia-Sumpf!

„Besorgniserregendes Gesamtbild“

Staatsanwalt Giovanni Melillo sprach von einem „besorgniserregenden Gesamtbild“. Er geht davon aus, dass künftig ähnliche Fälle bei anderen Klubs aufgedeckt werden, nicht nur im Fußball“. Die Maßnahmen der Zwangsverwaltung sehen vor, dass der Verein seine sportlichen Aktivitäten fortsetzen darf, er wird jedoch unter Aufsicht eines Teams von Fachleuten gestellt. Der Präfekt von Neapel, Michele Di Bari, schloss allerdings auch nicht aus, dass die nächsten Heimspiele von Juve Stabia verschoben werden.