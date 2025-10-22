Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Öffnet neue Türen

Zolldeal mit USA bringt Wettbewerbs-Chance für EU

Wirtschaft
22.10.2025 14:02
Die EU und die USA haben sich im Juli auf einen Handels-Deal geeinigt.
Die EU und die USA haben sich im Juli auf einen Handels-Deal geeinigt.(Bild: Bendix - stock.adobe.com)

Die EU hat bei ihrem Zoll-Deal mit den USA ziemlich viele Zugeständnisse gemacht – die Illusion einer gleichberechtigten Partnerschaft ist damit endgültig verpufft und es hagelte Kritik von allen Seiten. Doch der Deal birgt auch Chancen für die EU-Länder.

0 Kommentare

Es „liegt auf der Hand“, dass der Handels-Deal die Wettbewerbsfähigkeit der EU geschwächt hat, schreibt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in einer aktuellen Analyse. Aber: Gegenüber manchen Produzenten, die ebenfalls in die USA liefern, sind die EU-Unternehmen im Vorteil. Und das trotz des Zollsatzes von 15 Prozent auf fast alle in die USA exportierten Güter.

Denn auf Produkte aus Ländern wie China oder der Schweiz sind die Zölle noch höher als auf EU-Waren – die Nationalbank sieht darin eine Chance für die EU. Denn immerhin schneiden die EU-Unternehmen im Vergleich zu diesen Produzenten besser ab. Und das zahlt sich aus: Diese Länder waren bisher für knapp ein Drittel der in den USA verkauften Güter verantwortlich.

Der Handels-Deal

  • Im Juli haben EU-Chefin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump den Deal ausverhandelt.
  • Auf die meisten Produkte, die aus der EU in die USA exportiert werden, gilt ein Zollsatz von 15 Prozent.
  • Die EU hat zugesichert, Energie im Wert von 750 Milliarden US-Dollar zu kaufen.
  • Zusätzlich will die EU 600 Milliarden US-Dollar in die USA investieren.

Apropos China: Für EU-Unternehmen könnte der Handelskrieg zwischen China und den USA eine echte Chance bieten. Wenn China weniger Produkte in die USA exportiert, werden laut den Berechnungen der Nationalbank die Exporte aus der EU steigen. „Gleichzeitig wird Europa als Handelspartner im Vergleich attraktiver, da hier die Handelskosten niedriger sind“, schreibt die Nationalbank. Obwohl man auch nicht vergessen darf, dass die Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt „eher gering“ sein dürften.

Nachteile durch den Deal
Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass die EU-Unternehmen im Vergleich zu den USA oder dem Vereinigten Königreich schlechter abschneiden als vor dem Deal. Das Vereinigte Königreich hat einen geringeren Zoll-Satz mit Trump ausgehandelt als die EU. Trotzdem: Die EU steht mit dem Deal immer noch besser da als ohne – denn dann wäre die Situation möglicherweise völlig eskaliert.

Lesen Sie auch:
Harald Oberhofer, WU-Professor und Wifo-Ökonom: „Der Deal ist nicht sonderlich gut. Man kann ...
„Für alle schlecht“
So hart trifft Zoll-Deal Österreichs Wirtschaft
28.07.2025
„Berechenbarkeit“
Von der Leyen verteidigt Zoll-Deal mit Trump
24.08.2025

Skepsis bei den Investitionen
Beim Thema Direktinvestitionen ist sich die Nationalbank unsicher, ob diese auch wirklich fließen werden. Im Deal war ausgehandelt worden, dass europäische Unternehmen umgerechnet bis zu 517 Milliarden Euro in den USA investieren. So viel Geld ist noch nie innerhalb so kurzer Zeit von der EU in die USA geflossen. Außerdem sind die Investitions-Vorhaben, von denen die EU-Kommission geredet hat, niedriger als die Summe, die sich die USA erhoffen. 

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass nur ein Viertel der angekündigten direkten Investitionen aus der EU in die USA auch tatsächlich umgesetzt werden. Es „steht in den Sternen“, ob die Investitionen in die Vereinigten Staaten tatsächlich so stattfinden, wie sich das Trump vorstellt, schreibt die Nationalbank. Trotzdem ist die Haltung zum Handels-Deal eindeutig: Für die EU ist der Deal nicht optimal – aber immer noch besser als eine Eskalation.

Porträt von Mirjam Hangler
Mirjam Hangler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
153.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
124.793 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
102.969 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
Sehr hohe Sparquote
Jungen Leuten ist Vorsorge besonders wichtig
Öffnet neue Türen
Zolldeal mit USA bringt Wettbewerbs-Chance für EU
120 Jobs wackeln
Schuhhersteller in Mattsee stellt Produktion ein
Krone Plus Logo
Regionale Unterschiede
Strom, Pellets, Gas: So teuer heizt Österreich
Nur von kurzer Dauer?
Goldpreis nach Absturz wieder stabil – vorerst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf