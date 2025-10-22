Zolldeal mit USA bringt Wettbewerbs-Chance für EU

Skepsis bei den Investitionen

Beim Thema Direktinvestitionen ist sich die Nationalbank unsicher, ob diese auch wirklich fließen werden. Im Deal war ausgehandelt worden, dass europäische Unternehmen umgerechnet bis zu 517 Milliarden Euro in den USA investieren. So viel Geld ist noch nie innerhalb so kurzer Zeit von der EU in die USA geflossen. Außerdem sind die Investitions-Vorhaben, von denen die EU-Kommission geredet hat, niedriger als die Summe, die sich die USA erhoffen.