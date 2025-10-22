Schuhhersteller in Mattsee stellt Produktion ein

Die Salzburger Traditionsmarke zieht die Reißleine: Die Produktion in Mattsee wird eingestellt, der Standort bleibt zwar Hauptsitz, gefertigt wird aber großteils in Kroatien. Begründung des Managements: lokale Kosten zu hoch, Konsum schwach, neue Zölle bremsen Exporte. Für die 120 Betroffenen wurden Gespräche über Lösungen angekündigt.