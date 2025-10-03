Mariah Carey: Geheim-Duett mit Jackson im Tresor!

Es sind zwei der größten Namen der Popmusik-Geschichte. Was niemand wusste: Es gab ein geheimes Duett von Mariah Carey und Michael Jackson. Die Diva schockte den Moderator Andy Cohen in der TV-Show „Watch What Happens Live“jetzt mit der Enthüllung, dass deine Aufnahme von Jacko und ihr seit Jahrzehnten in ihrem Tresor liegt.
Die 56-Jährige wollte eigentlich alle überraschen und den Song auf ihrem neuen Album „Here For It All“ hinzufügen. Doch sie durfte es nicht.
Es war Jacksons Nachlassverwalter, der ein Veto dagegen einlegte. Der Grund laut Mariah: „Sie planen ein Projekt für Michael in naher Zukunft und unser Song würde das überschatten.“ Carey liebt ihr Duett mit dem „King of Pop“ und ist „total enttäuscht“, dass sie den potentiellen Hit nicht der Welt präsentieren darf. „Immer wenn ich den Song jemanden vorspiele, sagt der nur begeistert ,Wow!‘“ Sie hofft, dass Jackos Erbengemeinschaft doch noch eines Tages grünes Licht für eine Veröffentlichung geben werden.
Mariah enthüllte, dass sie auch mit einer zweiten Legende der Musikbranche heimlich an einem Song gearbeitet hatte. Mit Prince. Doch der „Purple Rain“-Sänger starb, bevor sie das Duett im Tonstudio aufnehmen konnten.
Kommentare
