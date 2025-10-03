Mariah Carey: Geheim-Duett mit Jackson im Tresor!

Es war Jacksons Nachlassverwalter, der ein Veto dagegen einlegte. Der Grund laut Mariah: „Sie planen ein Projekt für Michael in naher Zukunft und unser Song würde das überschatten.“ Carey liebt ihr Duett mit dem „King of Pop“ und ist „total enttäuscht“, dass sie den potentiellen Hit nicht der Welt präsentieren darf. „Immer wenn ich den Song jemanden vorspiele, sagt der nur begeistert ,Wow!‘“ Sie hofft, dass Jackos Erbengemeinschaft doch noch eines Tages grünes Licht für eine Veröffentlichung geben werden.