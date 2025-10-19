Kim Kardashian schockt mit bizarrem Masken-Look

Ja, ist denn schon Halloween? Kim Kardashian hat mit ihrem Auftritt bei der Academy Museum Gala in Los Angeles für Stirnrunzeln gesorgt. Die 44-Jährige kam nämlich nicht nur im Glamour-Look, sondern auch mit einer Maske über dem gesamten Gesicht.
Kim Kardashian hat es wieder einmal geschafft, das Gesprächsthema Nummer eins zu sein. Denn an dem Look, den sie bei der Academy Museum Gala in Los Angeles präsentierte, kommt man einfach nicht vorbei.
Kardashian komplett verhüllt
Wobei an diesem Abend lediglich die berühmten Kurven verrieten, dass es sich tatsächlich um die Reality-TV-Queen handelte. Denn zu sehen bekam man Kim nicht wirklich.
Die 44-Jährige trug zu ihrem hautfarbenen Designerkleid von Maison Margiela nämlich eine farblich passende Maske, die ihr gesamtes Gesicht verhüllte. High Fashion oder Halloween? Fast schon ein Kunstwerk oder einfach nur bizarr? So genau kann man das bei diesem Look von Designer Glenn Martens nicht sagen.
Perfekt gestylt – trotz Maske!
Kim Kardashian, die für die Kameras jedenfalls im Stile einer antiken Statue posierte, überließ bei diesem Auftritt nichts dem Zufall. Denn obwohl niemand ihr Gesicht zu sehen bekam, war die TV-Schönheit unter dem beigen Stofftuch perfekt geschminkt und frisiert, wie sie „Variety“ verriet: „Ich habe meinen Lieblings-Make-up-Artisten Mario aus New York eingeflogen.“
Und ließ durchblicken, dass die Entscheidung für diesen Look wohl eher kurzfristig gefallen war: „Das war irgendwie eine Last-Minute-Sache, also bin ich mir sicher, dass er nicht so glücklich damit ist.“ Es sei aber notwendig gewesen, denn sie plane, die Maske im Laufe des Abends abzunehmen.
Darum fiel Wahl auf diesen Look
Sie liebe Margiela, schwärmte Kardashian weiter. Und diesen Look besonders, da er sie an ihre eigene Unterwäsche-Marke erinnere. „Als die Margiela-Couture-Show herauskam, sah ich diesen Look und dachte: Das ist so Skims für mich.“
Ob Kim Kardashian ihren Gesichtsvorhang für das edle Dinner aber wirklich abgenommen hat, das wissen nur die prominenten Gäste. In diesem Jahr wurden bei der Gala Penélope Cruz, Walter Salles, Bruce Springsteen und Bowen Yang geehrt.
Andere Gäste bei der Veranstaltung waren die Schauspielerinnen Demi Moore, Selena Gomez und Kirsten Dunst sowie ihre Kollegen Adrien Brody, Robert Downey Jr., Ben Stiller und George Clooney. Auch Regisseur Martin Scorsese erschien zu der Gala. Bei der Veranstaltung wurden Spenden für das Academy Museum of Motion Pictures – auch Oscar-Museum genannt – gesammelt.
