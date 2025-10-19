Kim Kardashian schockt mit bizarrem Masken-Look

Ob Kim Kardashian ihren Gesichtsvorhang für das edle Dinner aber wirklich abgenommen hat, das wissen nur die prominenten Gäste. In diesem Jahr wurden bei der Gala Penélope Cruz, Walter Salles, Bruce Springsteen und Bowen Yang geehrt.

Andere Gäste bei der Veranstaltung waren die Schauspielerinnen Demi Moore, Selena Gomez und Kirsten Dunst sowie ihre Kollegen Adrien Brody, Robert Downey Jr., Ben Stiller und George Clooney. Auch Regisseur Martin Scorsese erschien zu der Gala. Bei der Veranstaltung wurden Spenden für das Academy Museum of Motion Pictures – auch Oscar-Museum genannt – gesammelt.