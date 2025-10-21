Treffen sich zwei Bundespräsidenten im Beisl

Staatsbesuch aus Deutschland: Die Steinmeiers zu Gast bei den Van der Bellens auf kulinarisch- urigen Spuren in der Wiener Innenstadt im „Appiano“-Beisl. Barzahlung inklusive.
Hohe militärische Ehren und viel Tamtam gab es für den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) gleich zu Beginn seines aktuellen Besuches in Österreich. Auf höchster Ebene. Immerhin traf er auf unseren ersten Mann im Staate, Bundespräsident Alexander Van der Bellen (81).
Und neben all den hochoffiziellen Akten gab es auch welche, die vielleicht nicht nur streng nach Protokoll abgelaufen sind – und heute noch werden, dazu gehörte bestimmt der gemeinsame präsidiale Besuch im Beisl. Samt Gattinnen. Steinmeier kam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender, Bundespräsident Van der Bellen mit Gattin Doris Schmidauer.
Und sie war es auch, die den Tross genau in diese Gaststätte lotste. Denn wie ADABEI aus gut informierten Kreisen erfuhr, ist das „Appiano“, es befindet sich im Herzen der Wiener Innenstadt, das Lieblingslokal unserer Firstlady. Auf ihre Empfehlung ging man dorthin – und wurde nicht enttäuscht.
Übrigens, irgendwie sympathisch und urig wie das Beisl selbst: Es wurde nur Barzahlung akzeptiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.