Hoher Besuch

Treffen sich zwei Bundespräsidenten im Beisl

Adabei Österreich
21.10.2025 17:38
Im „Appiano“-Beisl: Bundespräsident Alexander Van der Bellen (li.) mit Elke Büdenbender, Doris ...
Im „Appiano“-Beisl: Bundespräsident Alexander Van der Bellen (li.) mit Elke Büdenbender, Doris Schmidauer und Deutschlands Frank-Walter Steinmeier.(Bild: Peter Lechner/HBF)

Staatsbesuch aus Deutschland: Die Steinmeiers zu Gast bei den Van der Bellens auf kulinarisch- urigen Spuren in der Wiener Innenstadt im „Appiano“-Beisl. Barzahlung inklusive. 

Hohe militärische Ehren und viel Tamtam gab es für den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) gleich zu Beginn seines aktuellen Besuches in Österreich. Auf höchster Ebene. Immerhin traf er auf unseren ersten Mann im Staate, Bundespräsident Alexander Van der Bellen (81).

Und neben all den hochoffiziellen Akten gab es auch welche, die vielleicht nicht nur streng nach Protokoll abgelaufen sind – und heute noch werden, dazu gehörte bestimmt der gemeinsame präsidiale Besuch im Beisl. Samt Gattinnen. Steinmeier kam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender, Bundespräsident Van der Bellen mit Gattin Doris Schmidauer.

Und sie war es auch, die den Tross genau in diese Gaststätte lotste. Denn wie ADABEI aus gut informierten Kreisen erfuhr, ist das „Appiano“, es befindet sich im Herzen der Wiener Innenstadt, das Lieblingslokal unserer Firstlady. Auf ihre Empfehlung ging man dorthin – und wurde nicht enttäuscht.
Übrigens, irgendwie sympathisch und urig wie das Beisl selbst: Es wurde nur Barzahlung akzeptiert.

