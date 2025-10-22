Finanziell ist die Königsklasse „eine Katastrophe“

Hartbergs Volleyballer freuen sich auf das Debüt in der Champions League am Donnerstag gegen die Finnen aus Akaa. Doch der Geldregen in der Königsklasse bleibt aus – der Antritt kostet sogar mehr, als er einbringt. Mit Hampus Ekstrand bauen die Oststeirer selbst auf einen Mann aus dem Norden. Und in der Weltrangliste jagt sogar San Marino unser Team.
Die Premiere! Erstmals in der Vereinsgeschichte geht es für die Volleyballer von Hartberg in der Champions League zur Sache – am Donnerstag (20.25) kommt Akaa Volley aus Finnland in die malerische Oststeiermark.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.