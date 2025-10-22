Finanziell ist die Königsklasse „eine Katastrophe“

Hartbergs Volleyballer freuen sich auf das Debüt in der Champions League am Donnerstag gegen die Finnen aus Akaa. Doch der Geldregen in der Königsklasse bleibt aus – der Antritt kostet sogar mehr, als er einbringt. Mit Hampus Ekstrand bauen die Oststeirer selbst auf einen Mann aus dem Norden. Und in der Weltrangliste jagt sogar San Marino unser Team.