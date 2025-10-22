Rätselhaftes Drama: Senior nach Sturz in Bach tot!

Am 17. Oktober, gegen 19 Uhr, dürfte der 67-jährige Einheimische in der Fallbachstraße in Baumkirchen in den Bach gestürzt sein. Wie das passieren konnte, ist derzeit noch unklar und ein Rätsel. Kurze Zeit später sei der Mann jedenfalls von Bekannten, mit denen er sich zuvor in einem Lokal befunden hatte, im Bachbett liegend aufgefunden worden.