Aufatmen um Goalie – aber einer bleibt am Boden

Abflug! Der SK Sturm macht sich Mittwochnachmittag mit dem Charter der Enter-Air auf den Weg nach Glasgow – der Europa-League-Hit gegen Celtic steht am Donnerstag auf dem Programm (21 Uhr). Beim Abschlusstraining am Vormittag in Graz gab‘s gute Post für Sturm-Trainer Jürgen Säumel.
Nebelverhangen, grau in grau. Bei Sturms Abschlusstraining in Graz-Messendorf war das Rundherum am Mittwochvormittag eher trostlos. Co-Trainer Sargon Duran schritt aber mit einem breiten Grinsen auf den Platz. „Das wird was Cooles“, sah man die Vorfreude in seinen Augen. „Ich hab mit dem Stefan Kulovits, mit dem ich die Trainer-Ausbildung gemacht habe, gesprochen, er war ja mit Rapid schon mal im Celtic Park. Er hat gemeint, ich soll im Stadion ein bisserl früher rausgehen und einfach zuhören, wie die Fans dort ‘You‘ll never walk alone‘ singen.“
Pause statt Highlight
Während sich wohl der gesamte Sturm-Betreuerstab so wie auch die mitreisende Vorstandsriege auf das bisherige Saisonhighlight freuen, war auch die Kampfmannschaft fast geschlossen beim Training am Feld. Einziger Abwesender: Belmin Beganovic. Dem aufgehenden Stern im Sturm-Angriff bleibt der Trip nach Glasgow leider erspart. „Er bleibt zuhause, kann derzeit nur leicht joggen“, meinte Sportchef Michael Parensen, der aber notierte, dass Einsergoalie Oliver Christensen nach seiner in Linz erlittenen Muskelverletzung zumindest wieder im Training steht. Ob der Däne, der gemeinsam mit den Goalies Daniil Khudyakov und Matteo Bignetti nach Glasgow fliegt, dann auch im Celtic Park im Tor steht, soll kurzfristiger entschieden werden.
Fanmarsch der Schwarzen
Fix mit dabei: Über 2000 Sturm-Fans, im Auswärtsblock im Celtic Park gibt es für den schwarzen Anhang nur mehr Restkarten. Etliche Anhänger haben auch versucht, in den Sektoren rundherum Karten zu organisieren, scheiterten aber, weil die österreichische IP-Adresse beim Online-Ticketing das nicht zuließ, die Schotten quasi eine kleine „Invasion“ verhindert wollten. Hindert die organisierten Sturm-Fans aber nicht am Fanmarsch zum Celtic Park, vom St. Enoch-Park wird um 17 Uhr losmarschiert.
