Aufatmen um Goalie – aber einer bleibt am Boden

Pause statt Highlight

Während sich wohl der gesamte Sturm-Betreuerstab so wie auch die mitreisende Vorstandsriege auf das bisherige Saisonhighlight freuen, war auch die Kampfmannschaft fast geschlossen beim Training am Feld. Einziger Abwesender: Belmin Beganovic. Dem aufgehenden Stern im Sturm-Angriff bleibt der Trip nach Glasgow leider erspart. „Er bleibt zuhause, kann derzeit nur leicht joggen“, meinte Sportchef Michael Parensen, der aber notierte, dass Einsergoalie Oliver Christensen nach seiner in Linz erlittenen Muskelverletzung zumindest wieder im Training steht. Ob der Däne, der gemeinsam mit den Goalies Daniil Khudyakov und Matteo Bignetti nach Glasgow fliegt, dann auch im Celtic Park im Tor steht, soll kurzfristiger entschieden werden.