Im Rampenlicht der Stadthalle steigt Puls auf 150

Die Scheinwerfer gehören anderen – und dennoch stehen sie darunter, sind die stillen Helden am Center Court in der Wiener Stadthalle: Die Ballkinder der Erste Bank Open. 75 Glückliche haben den Cut geschafft, die Erlebnisse sind für die Burschen und Mädchen unbezahlbar. Denn: Keiner kommt näher an die Stars des Turniers heran.
Die Augen von 10.000 Menschen sind auf einen gerichtet, das Rampenlicht grell – für die Tennisstars Alltag, für die stillen Helden auf dem Court eine Ausnahmesituation. „Keiner ist näher dran an den Spielern, das Erlebnis ist einmalig“, schwärmt Silke Hrbek. Die 41-Jährige war 1998 erstmals Ballmädchen, ging auf Tuchfühlung mit Pete Sampras und Roger Federer, leitet nun schon seit über 15 Jahren die Spark7 Ballcrew. „Wir haben einen hohen Anspruch an uns selber – aber der Spaß soll im Vordergrund stehen, die Kinder am Sonntag ein Strahlen im Gesicht haben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.