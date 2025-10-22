Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erkennen Sie ihn?

Fährt ein Oscarpreisträger mit der U-Bahn …

Society International
22.10.2025 15:04
Na, hätten Sie ihn erkannt? In der New Yorker U-Bahn war jetzt ein zweifacher Oscarpreisträger ...
Na, hätten Sie ihn erkannt? In der New Yorker U-Bahn war jetzt ein zweifacher Oscarpreisträger unterwegs.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Auch zweifache Oscarpreisträger sind manchmal mit der U-Bahn unterwegs. In diesem Fall wurde der Hollywoodstar bei der Fahrt in New York erwischt – inkognito mit grüner Haube auf dem Kopf und Maske im Gesicht. Aber: Um welchen Superstar handelt es sich hier?

0 Kommentare

Na, hätten Sie ihn erkannt? Der prominente Öffi-Fahrer, der seine Identität zumindest vor einem Paparazzo nicht geheim halten konnte, ist niemand Geringeres als Tom Hanks!

Passionierter Öffi-Fahrer
Der Schauspieler, der sich vermutlich locker einen Privatchauffeur leisten könnte, mischte sich dieser Tage in New York unter die Fahrgäste und fuhr mit der Linie 6 von Richtung Uptown.

Tom Hanks ist passionierter Öffi-Fahrer und wurde schon das eine oder andere Mal in der U-Bahn ...
Tom Hanks ist passionierter Öffi-Fahrer und wurde schon das eine oder andere Mal in der U-Bahn erwischt. Dieses Mal wollte er offenbar inkognito bleiben, was aber nur bedingt geklappt hat ...(Bild: PPS/www.PPS.at)

Ob sich Hanks zu einem beruflichen Termin unterwegs war oder einfach privat mit der U-Bahn durch New York sauste, das ist nicht bekannt. Fix ist aber: Der Hollywoodstar ist „Wiederholungstäter“ und wird immer wieder mal in den Öffis gesichtet – nicht nur in seiner Heimat, sondern auch im Urlaub.

Lesen Sie auch:
Tom Hanks und Audrey Tautou in „Da Vinci Code“ vor der Mona Lisa
Dreh im Louvre
Tom Hanks ließ vor der Mona Lisa die Hosen runter
11.02.2025

Also Augen auf bei der nächsten U-Bahn-Fahrt. Es kann gut sein, dass Ihnen beim nächsten Mal ein echter Megastar gegenübersitzt!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
153.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
124.793 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
102.969 mal gelesen
Mehr Society International
Erkennen Sie ihn?
Fährt ein Oscarpreisträger mit der U-Bahn …
Was war da denn los?
Axl Rose mit Mega-Ausraster bei Guns-N‘-Roses-Gig
„Zu sexy“?
Darum trägt Dakota Johnson so gerne Nacktkleider!
22. Staffel kommt!
Heidi Klum kehrt mit „Project Runway“ 2026 zurück
„Hat Zeit geprägt“
Grammys ehren Mariah Carey als „Person des Jahres“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf