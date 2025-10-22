Fährt ein Oscarpreisträger mit der U-Bahn …

Auch zweifache Oscarpreisträger sind manchmal mit der U-Bahn unterwegs. In diesem Fall wurde der Hollywoodstar bei der Fahrt in New York erwischt – inkognito mit grüner Haube auf dem Kopf und Maske im Gesicht. Aber: Um welchen Superstar handelt es sich hier?
Na, hätten Sie ihn erkannt? Der prominente Öffi-Fahrer, der seine Identität zumindest vor einem Paparazzo nicht geheim halten konnte, ist niemand Geringeres als Tom Hanks!
Passionierter Öffi-Fahrer
Der Schauspieler, der sich vermutlich locker einen Privatchauffeur leisten könnte, mischte sich dieser Tage in New York unter die Fahrgäste und fuhr mit der Linie 6 von Richtung Uptown.
Ob sich Hanks zu einem beruflichen Termin unterwegs war oder einfach privat mit der U-Bahn durch New York sauste, das ist nicht bekannt. Fix ist aber: Der Hollywoodstar ist „Wiederholungstäter“ und wird immer wieder mal in den Öffis gesichtet – nicht nur in seiner Heimat, sondern auch im Urlaub.
Also Augen auf bei der nächsten U-Bahn-Fahrt. Es kann gut sein, dass Ihnen beim nächsten Mal ein echter Megastar gegenübersitzt!
