Collien Fernandes hat Tochter jede zweite Woche

Neues Leben, neuer Job

„Aber allein im Haus zu sein, tut mir gerade noch nicht so richtig gut. Ich versuche mich abzulenken, kümmere mich um mein Sanierungsobjekt.“ Dabei handelt es sich um eine Immobilie in Hamburg-Eimsbüttel – passend zu ihrem neuen Job beim NDR. Fernandes gehört seit Kurzem zum Team der Satiresendung „extra 3“, die im nahe gelegenen Stadtteil Lokstedt produziert wird.