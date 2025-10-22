Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trennung von Ulmen

Collien Fernandes hat Tochter jede zweite Woche

Society International
22.10.2025 15:14
Collien Fernandes
Collien Fernandes(Bild: Rolf Vennenbernd / dpa / picturedesk.com)

Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) nutzt nach eigenen Angaben ihre kinderfreie Zeit unter anderem für ein Sanierungsprojekt. 

0 Kommentare

 Wie sie dem Magazin „Gala“ sagte, teilt sie sich mit ihrem Ex-Partner Christian Ulmen die Betreuung der gemeinsamen Tochter – eine Umstellung, die ihren Alltag deutlich verändert hat. „Durch das Wechselmodell habe ich nun jede zweite Woche kinderfrei“, erzählte Fernandes.

Neues Leben, neuer Job
„Aber allein im Haus zu sein, tut mir gerade noch nicht so richtig gut. Ich versuche mich abzulenken, kümmere mich um mein Sanierungsobjekt.“ Dabei handelt es sich um eine Immobilie in Hamburg-Eimsbüttel – passend zu ihrem neuen Job beim NDR. Fernandes gehört seit Kurzem zum Team der Satiresendung „extra 3“, die im nahe gelegenen Stadtteil Lokstedt produziert wird.

Lesen Sie auch:
Christian Ulmen und Collien Fernandes: Ehe-Aus nach 14 Jahren
Aus und Vorbei
Promi-Paar Ulmen-Fernandes gibt Trennung bekannt
04.09.2025

„Tut gut, eine Wand einzureißen“
„Häuser aufhübschen macht mir Spaß. Und wenn man viel mit dem Kopf arbeiten muss, tut es hin und wieder gut, einfach mal ,ne Wand einzureißen“, sagte die Moderatorin weiter. Neben ihrer Fernseharbeit widmet sich Fernandes weiterhin dem Schreiben: Gerade ist ihr viertes Kinderbuch aus der Reihe „Lotti & Otto“ erschienen.

Ulmen und Fernandes galten lange als eines der beständigsten Promi-Paare Deutschlands. Seit 2008 waren sie liiert, 2011 folgte die Hochzeit. Im September gaben sie überraschend die Trennung bekannt. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
154.458 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
129.355 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
104.040 mal gelesen
Mehr Society International
„Rom steht dir gut“
„Emily in Paris“ wird italienisch & startet am …
Trennung von Ulmen
Collien Fernandes hat Tochter jede zweite Woche
Erkennen Sie ihn?
Fährt ein Oscarpreisträger mit der U-Bahn …
Was war da denn los?
Axl Rose mit Mega-Ausraster bei Guns-N‘-Roses-Gig
„Zu sexy“?
Darum trägt Dakota Johnson so gerne Nacktkleider!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf