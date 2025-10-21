Emir von Katar: Gaza „für Menschen unbewohnbar“

Trump an Hamas: „anständig benehmen“

Nach diesen Zwischenfällen bemühen sich die USA verstärkt, die fragile Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas aufrechtzuerhalten. US-Vizepräsident JD Vance reist zum Verbündeten, um die weitere Umsetzung des Abkommens mit der Hamas voranzutreiben. Kurz vor seiner Abreise hatte US-Präsident Donald Trump erneut eine Warnung an die Hamas gerichtet: Man habe eine Vereinbarung mit der palästinensischen Terrororganisation, dass sie sich „anständig benimmt“, sagte Trump – sollte sie das nicht tun, werde man sie „auslöschen“. Das wisse die Hamas.