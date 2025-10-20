In Favoriten entsteht modernstes Polizeizentrum

Vier Dienststellen an einem Standort

In Favoriten sind derzeit 300 Polizisten im Einsatz. Und ihre Zentrale, die Polizeidienststelle in der Van-der-Nüll-Gasse, ist in die Jahre gekommen. Aus diesem Grund erfolgte am Montag der Spatenstich für das neue Polizeisicherheitszentrum in der Gudrunstraße 192, gleich hinter dem Bahnhof Matzleinsdorfer Platz. Auf 15.000 Quadratmetern wird ober- sowie unterirdisch eine hochmoderne Nutzfläche entstehen, 7000 davon für die Landespolizeidirektion samt ihrer vier Dienststellen (Polizeiinspektion, Stadtpolizeikommando und Polizeikommissariat Favoriten sowie die Abteilung Süd des LKA).