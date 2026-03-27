Süchtig nach Auftritten, Sehnsucht nach Wien

„Buben gehen in Brasilien nicht zum Ballett, sondern spielen Fußball“, erzählt der 1999 geborene Brasilianer Victor Caixeta. Auch er hat Fußball gespielt, in einem Sozialprojekt, das er und sein Bruder besuchten, damit die alleinerziehende Mutter zur Arbeit gehen konnte. Eines Tages gab es Tanz-Unterricht: „Am Anfang hat mir das nicht gefallen“, doch am Ende bekam er ein Ballett-Stipendium für eine Privatschule. Plötzlich tat sich eine „andere Welt auf. Alles war seriöser, ich genoss es, dass ich als einziger Junge alle Aufmerksamkeit bekam.“ Sein erster Bühnenauftritt war dann „der Moment, an dem ich mich verliebt habe. Ich war wie im Rausch!“