Polizei findet Opfer blutüberströmt am Spielplatz

Laut Polizei sprach der Täter sein Opfer zunächst an – als dieses das Gespräch vermeiden wollte, kam es zu einem Streit, der plötzlich eskalierte. Plötzlich zog der Unbekannte mitten in der Waffenverbotszone das Messer und stach auf den Mann ein, bevor er ihm 50 Euro aus der Hosentasche raubte und flüchtete.