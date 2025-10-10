Vorteilswelt
Messer-Raub in Wien

Polizei findet Opfer blutüberströmt am Spielplatz

Wien
10.10.2025 10:40
Blutige Szenen spielten sich Donnerstagnachmittag auf einem Spielplatz in Wien ab.
Donnerstagnachmittag ist es in Wien-Favoriten zu einer blutigen Messerattacke gekommen. Ein 21-jähriger Mann ging am Keplerplatz mit einem Messer auf einen Passanten los und raubte ihn anschließend auch noch aus.

Laut Polizei sprach der Täter sein Opfer zunächst an – als dieses das Gespräch vermeiden wollte, kam es zu einem Streit, der plötzlich eskalierte. Plötzlich zog der Unbekannte mitten in der Waffenverbotszone das Messer und stach auf den Mann ein, bevor er ihm 50 Euro aus der Hosentasche raubte und flüchtete.

Täter schnell gefasst
Das Opfer schleppte sich noch auf einen nahegelegenen Spielplatz, bei dem ein Zeuge die Polizei alarmierte. Dank einer genauen Täterbeschreibung und des schnellen Einschreitens der Beamten konnte der Verdächtige – ein 21-Jähriger – kurz darauf ausgeforscht und gefasst werden. Weitere Ermittlungen laufen.

