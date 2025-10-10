Polizei findet Opfer blutüberströmt am Spielplatz

Donnerstagnachmittag ist es in Wien-Favoriten zu einer blutigen Messerattacke gekommen. Ein 21-jähriger Mann ging am Keplerplatz mit einem Messer auf einen Passanten los und raubte ihn anschließend auch noch aus.
Laut Polizei sprach der Täter sein Opfer zunächst an – als dieses das Gespräch vermeiden wollte, kam es zu einem Streit, der plötzlich eskalierte. Plötzlich zog der Unbekannte mitten in der Waffenverbotszone das Messer und stach auf den Mann ein, bevor er ihm 50 Euro aus der Hosentasche raubte und flüchtete.
Täter schnell gefasst
Das Opfer schleppte sich noch auf einen nahegelegenen Spielplatz, bei dem ein Zeuge die Polizei alarmierte. Dank einer genauen Täterbeschreibung und des schnellen Einschreitens der Beamten konnte der Verdächtige – ein 21-Jähriger – kurz darauf ausgeforscht und gefasst werden. Weitere Ermittlungen laufen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.