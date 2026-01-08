Betrunkener schlug am Bahnhof 77-Jährigen nieder

Mehrere Zeugen halfen

Mehrere Zeugen konnten den Pensionisten aus seiner Lage befreien und schlossen sich gemeinsam in einem Geschäft in der Bahnhofshalle ein. Daraufhin warf sich der 27-Jährige mehrmals gegen die Eingangstüre und bedrohte auch einen 21-jährigen Zeugen aus Bad Ischl mit dem Umbringen. Der 27-Jährige wurde festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Der Verdächtige übrigens so betrunken, dass er erst am Morgen nach seiner Festnahme einvernommen werden konnte.