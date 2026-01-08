Betrunkener schlug am Bahnhof 77-Jährigen nieder

Zum Alkohol- kam der Blutrausch: Ein stockbesoffener 27-Jähriger ging ohne ersichtlichen Grund am Mittwochnachmittag am Bahnhof Bad Ischl plötzlich plötzlich auf einen 77-jährigen Einheimischen los. Er schlug und trat den 50 Jahre älteren Mann nieder. Zeugen halfen dem Opfer, verbarrikadierten sich mit dem Senior in einem Geschäft.
Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden wird beschuldigt, am Mittwoch gegen 14.30 Uhr am Bahnhof in Bad Ischl ohne begreiflichen Anlass mehrmals auf einen 77-jährigen Einheimischen eingeschlagen zu haben. Als der Mann bereits am Boden lag, schlug und trat der 27-Jährige noch mehrmals hin. Außerdem bedrohte er den 77-Jährigen mit dem Umbringen.
Mehrere Zeugen halfen
Mehrere Zeugen konnten den Pensionisten aus seiner Lage befreien und schlossen sich gemeinsam in einem Geschäft in der Bahnhofshalle ein. Daraufhin warf sich der 27-Jährige mehrmals gegen die Eingangstüre und bedrohte auch einen 21-jährigen Zeugen aus Bad Ischl mit dem Umbringen. Der 27-Jährige wurde festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Der Verdächtige übrigens so betrunken, dass er erst am Morgen nach seiner Festnahme einvernommen werden konnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.