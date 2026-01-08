„Möglichst lange an der Gesellschaft teilhaben“

Gewinnung von Pflegepersonal

Prioritär sei nach wie vor die Gewinnung von Pflegepersonal, sagt Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP). Ausbildungen in digitaler Form und ein Ausbildungsstart schon ab 15 Jahren sollen u. a. ebenso dazu beitragen wie eine weitere Attraktivierung des Berufsbildes. Zudem soll 2026 mit insgesamt 84 Lehrgängen und 1878 zusätzlichen Ausbildungsplätzen ein „absoluter Höchststand“ erreicht werden. Schon 2025 befanden sich laut Dörfel mit 2239 so viele Personen wie noch nie in einer Pflege- und Betreuungsausbildung.