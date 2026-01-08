Spannender Mix an Events für dieses Wochenende

Betrunkener schlug am Bahnhof 77-Jährigen nieder
Zeugen halfen Opfer
In Oberösterreich gibt es an diesem Wochenende ein buntes Programm an Events. Musikalisch wird es beim Neujahrskonzert in Attnang-Puchheim oder im AKKU in Steyr beim Auftritt von Maddy Rose. In Lambach lesen Martina Spitzer und Maria Hofstätter Brechts „Flüchtlingsgespräche“. Ein Highlight für Klein und Groß ist der Welser Eis-8er, von der „Krone“ präsentiert. Es ist also garantiert für jeden etwas dabei!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.