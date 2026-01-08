Spannender Mix an Events für dieses Wochenende

In Oberösterreich gibt es an diesem Wochenende ein buntes Programm an Events. Musikalisch wird es beim Neujahrskonzert in Attnang-Puchheim oder im AKKU in Steyr beim Auftritt von Maddy Rose. In Lambach lesen Martina Spitzer und Maria Hofstätter Brechts „Flüchtlingsgespräche“. Ein Highlight für Klein und Groß ist der Welser Eis-8er, von der „Krone“ präsentiert. Es ist also garantiert für jeden etwas dabei!