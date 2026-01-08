Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beratung statt Kamin

Wie sich die Arbeit der Rauchfangkehrer wandelt

Oberösterreich
08.01.2026 14:00
Die Branchenvertreter Christoph Hörmann, Gerhard Hofer und Roland Eckerstorfer (von links).
Die Branchenvertreter Christoph Hörmann, Gerhard Hofer und Roland Eckerstorfer (von links).(Bild: Markus Wenzel)

Sie ziehen rußverschmiert von Haus zu Haus – dieses Bild von Rauchfangkehrern hat sich in vielen Köpfen eingeprägt. Immer öfter bieten die Schornsteinfeger jedoch Beratungsleistungen an.

0 Kommentare

„Wenn die Energiekosten hoch sind, stellen sich die Leute wieder einen Holzofen auf. Energiekrisen sind für uns eigentlich gut“, sagt Rauchfangkehrer Gerhard Hofer mit einer Portion Sarkasmus.

„In Sachen Energieberatung sind wir sehr gefordert“
Der Innungsmeister vertritt die 83 Rauchfangkehrer-Betriebe in Oberösterreich mit rund 500 Mitarbeitern. Das klassische Bild der Berufsgruppe trifft nicht mehr ganz zu: Statt rußverschmiert Kamine zu kehren, sitzen Rauchfangkehrer immer öfter am Beratungstisch: „Durch den Energiewandel haben wir neue Aufgaben. In Sachen Energieberatung sind wir sehr gefordert“, sagt Hofer.

Zu den ursprünglichen Arbeiten des Kehrens und Prüfens von Feuerstätten sind also Beratungsleistungen dazu gekommen: Immer mehr Kundinnen und Kunden nehmen bei der Wahl der Heizform die Expertise von Rauchfangkehrern in Anspruch.

Die Knöpfe der Rauchfangkehrer bleiben beliebt
Gleich geblieben sind hingegen so manche Traditionen: „Die Leute wollen schon noch, dass man ihnen viel Glück fürs neue Jahr wünscht“, erzählt Innungsmeister Hofer. Beliebt sei auch nach wie vor, einen Knopf am Anzug der Rauchfangkehrer zu berühren – schließlich bringt das der Legende nach besonders viel Glück.

Fordernd ist für die Branche jedenfalls der (fehlende) Nachwuchs: „Betriebsübernahmen werden schwieriger“, sagt Hofer. „Die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen, sinkt.“

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
128.644 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
122.896 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
117.667 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Oberösterreich
Beratung statt Kamin
Wie sich die Arbeit der Rauchfangkehrer wandelt
Kasbergbahn vor Aus?
„Ohne Holding müssen wir den Schlüssel umdrehen“
Pflegestrategie in OÖ
„Möglichst lange an der Gesellschaft teilhaben“
Gewalt in Linz
Opfer mit Waffe bedroht und einen Schuss abgegeben
2 Mio. Euro Schulden
Forstunternehmen schlittert in den Konkurs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf