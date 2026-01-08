Wie sich die Arbeit der Rauchfangkehrer wandelt

Sie ziehen rußverschmiert von Haus zu Haus – dieses Bild von Rauchfangkehrern hat sich in vielen Köpfen eingeprägt. Immer öfter bieten die Schornsteinfeger jedoch Beratungsleistungen an.
„Wenn die Energiekosten hoch sind, stellen sich die Leute wieder einen Holzofen auf. Energiekrisen sind für uns eigentlich gut“, sagt Rauchfangkehrer Gerhard Hofer mit einer Portion Sarkasmus.
„In Sachen Energieberatung sind wir sehr gefordert“
Der Innungsmeister vertritt die 83 Rauchfangkehrer-Betriebe in Oberösterreich mit rund 500 Mitarbeitern. Das klassische Bild der Berufsgruppe trifft nicht mehr ganz zu: Statt rußverschmiert Kamine zu kehren, sitzen Rauchfangkehrer immer öfter am Beratungstisch: „Durch den Energiewandel haben wir neue Aufgaben. In Sachen Energieberatung sind wir sehr gefordert“, sagt Hofer.
Zu den ursprünglichen Arbeiten des Kehrens und Prüfens von Feuerstätten sind also Beratungsleistungen dazu gekommen: Immer mehr Kundinnen und Kunden nehmen bei der Wahl der Heizform die Expertise von Rauchfangkehrern in Anspruch.
Die Knöpfe der Rauchfangkehrer bleiben beliebt
Gleich geblieben sind hingegen so manche Traditionen: „Die Leute wollen schon noch, dass man ihnen viel Glück fürs neue Jahr wünscht“, erzählt Innungsmeister Hofer. Beliebt sei auch nach wie vor, einen Knopf am Anzug der Rauchfangkehrer zu berühren – schließlich bringt das der Legende nach besonders viel Glück.
Fordernd ist für die Branche jedenfalls der (fehlende) Nachwuchs: „Betriebsübernahmen werden schwieriger“, sagt Hofer. „Die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen, sinkt.“
