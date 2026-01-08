Wie sich die Arbeit der Rauchfangkehrer wandelt

Die Knöpfe der Rauchfangkehrer bleiben beliebt

Gleich geblieben sind hingegen so manche Traditionen: „Die Leute wollen schon noch, dass man ihnen viel Glück fürs neue Jahr wünscht“, erzählt Innungsmeister Hofer. Beliebt sei auch nach wie vor, einen Knopf am Anzug der Rauchfangkehrer zu berühren – schließlich bringt das der Legende nach besonders viel Glück.