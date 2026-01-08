Immer mehr Fellnasen haben erhöhten Pflegebedarf

Wollen Sie lieber eine „Rakete“ oder doch eine „Schnarchnase“? Mit einer neuen Kampagne will Tierschutzlandesrat Martin Winkler (SPÖ) die Menschen in OÖ dazu bewegen, sich für ein Tier aus einem der zehn Heime im Land zu entscheiden – wobei er betont, dass es nicht irgendeine Fellnase sein soll, sondern „das Tier, das zu Ihrem Leben passt“.