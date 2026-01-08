Eine Garage voller Fahrzeuge stand in Flammen

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Donnerstag gegen 15.25 Uhr in einer Garage in Geretsberg ein Brand aus. Das Feuer breitete sich in der gesamten Garage, in welcher sich ein Auto, zwei Motorroller, E-Bikes, einige Fahrräder sowie Werkzeug und diverse Gegenstände befanden, rasch aus. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Geretsberg, Franking und Haigermoos konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude bzw. auf das restliche Nebengebäude verhindert werden.