Eine Garage voller Fahrzeuge stand in Flammen

Die Ursache ist noch unklar: In Geretsberg geriet am Donnerstagnachmittag eine Garage voller Fahrzeuge in Flammen. Eine Hausbewohnerin (51) schlug Alarm, wurde leicht verletzt.
Aus bislang unbekannter Ursache brach am Donnerstag gegen 15.25 Uhr in einer Garage in Geretsberg ein Brand aus. Das Feuer breitete sich in der gesamten Garage, in welcher sich ein Auto, zwei Motorroller, E-Bikes, einige Fahrräder sowie Werkzeug und diverse Gegenstände befanden, rasch aus. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Geretsberg, Franking und Haigermoos konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude bzw. auf das restliche Nebengebäude verhindert werden.
Bewohnerin wurde leicht verletzt
Gegen 16.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte „Brandaus“ geben. Die 51-jährige Hausbewohnerin, die den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert hatte, erlitt leichte Verletzungen an der Hand.
