„Eduard“ bricht das dicke Eis auf der Donau

„Der ,Eduard’ ist kein reiner Eisbrecher. Wir haben einen verstärkten Bug, und durch die Wellenbewegung wird das Eis gebrochen. Deswegen sind zwei bis drei Zentimeter überhaupt kein Thema. Aber je länger es so kalt ist, umso dicker wird das Eis. Bei zehn Zentimetern geht es dann schon nicht mehr ganz so einfach“, schilderte Hafendirektor Harald Kronsteiner bei einer Rundfahrt am Donnerstag.