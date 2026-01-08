Bewerbungen für Flug Linz-Frankfurt eingetroffen

Land will Steuergeld zuschießen

Das Land Oberösterreich – gemeinsam mit der Stadt Linz Eigentümer des Airports – hatte die Strecke nach Frankfurt Anfang November des Vorjahres öffentlich ausgeschrieben, nachdem der Flug zum internationalen Drehkreuz kurz davor eingestellt worden war. Bei der Ausschreibung handelt es sich um ein sogenanntes PSO-Verfahren: Das Land darf an jene Airline, die den Zuschlag erhält, eine öffentliche Förderung zuschießen. Das soll die zuvor defizitäre Strecke für Fluglinien wieder schmackhaft machen.