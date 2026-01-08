Vorteilswelt
Verhandlungen starten

Bewerbungen für Flug Linz-Frankfurt eingetroffen

Oberösterreich
08.01.2026 14:54
Wird Frankfurt bald wieder angeflogen?
Wird Frankfurt bald wieder angeflogen?(Bild: Markus Wenzel)

Aus und vorbei: Bis Donnerstagmittag konnten sich Airlines für die Flugstrecke Linz-Frankfurt bewerben. Das Land Oberösterreich hatte die Verbindung ausgeschrieben und will sie mit öffentlichen Geldern fördern. Nun starten die Verhandlungen mit den interessierten Fluglinien.

0 Kommentare

Für den finanziell angeschlagenen Linzer Flughafen ist die Verbindung nach Frankfurt zentral, stellt sie doch die einzige Anbindung an ein internationales Drehkreuz dar. Laut „Krone“-Infos gibt es Bewerbungen von Airlines für die ausgeschriebene Strecke. Wie viele und welche Fluglinien interessiert sind, darüber gibt es jedoch keine Auskunft.

Von Wirtschaftslandesrat und Flughafen-Aufsichtsratsvorsitzendem Markus Achleitner (ÖVP) heißt es: „Es gibt Interesse an einer Durchführung der Flugverbindung. Jetzt erfolgt die Prüfung der eingelangten Angebote und die Verhandlungen starten in der kommenden Woche. Aus verhandlungstaktischen Gründen können aber keine weiteren Details zum laufenden Ausschreibungsverfahren bekannt gegeben werden.“

AUA flog Frankfurt zuletzt an
Zuletzt angeboten wurde die Strecke von der AUA – die Airline flog Frankfurt von Linz aus bis Oktober 2025 an. Doch auch von der österreichischen Airline gibt es derzeit keine Information, ob man sich erneut um die Anbindung beworben hat. Wegen des laufenden Verfahrens will man sich nicht dazu äußern.

Als die AUA die Verbindung im Vorjahr einstellte, ließ sie jedoch wissen: „Die Strecke hat massive Verluste verursacht. Auch der Ausblick für die kommenden Monate lässt leider keinen Raum für Zuversicht.“

In der Vergangenheit wurde die Strecke ausschließlich von Airlines aus der Lufthansa-Gruppe angeflogen. Das scheint auch für die Zukunft ein realistisches Szenario. Zumindest wohl muss es eine Airline sein, die mit der Lufthansa kooperiert. Denn ansonsten wäre die Konnektivität zu Anschlussflügen ab dem Lufthansa-Drehkreuz Frankfurt nicht gegeben.

Land will Steuergeld zuschießen
Das Land Oberösterreich – gemeinsam mit der Stadt Linz Eigentümer des Airports – hatte die Strecke nach Frankfurt Anfang November des Vorjahres öffentlich ausgeschrieben, nachdem der Flug zum internationalen Drehkreuz kurz davor eingestellt worden war. Bei der Ausschreibung handelt es sich um ein sogenanntes PSO-Verfahren: Das Land darf an jene Airline, die den Zuschlag erhält, eine öffentliche Förderung zuschießen. Das soll die zuvor defizitäre Strecke für Fluglinien wieder schmackhaft machen.

Laut Ausschreibung verpflichtet sich die Airline im Gegenzug, Linz-Frankfurt ab Ende März für vier Jahre lang anzufliegen.

Kann Frankfurt-Strecke Flughafen aus der Krise führen?
Die Landesregierung setzt in die mögliche Wiederaufnahme der Frankfurt-Verbindung große Hoffnungen – sie soll den seit fünf Jahren defizitären Flughafen aus der finanziellen Krise führen. Allerdings ortete der Landesrechnungshof zuletzt einen zusätzlichen Kapitalbedarf für den Airport von 28 bis 45 Millionen Euro bis 2035 – und zwar selbst unter der Annahme, dass Frankfurt wieder angeflogen wird.

Fraglich ist auch, ob die Strecke zum internationalen Drehkreuz für ausreichend Passagieraufkommen sorgen kann. Laut Landesrechnungshof wären für den Linzer Flughafen in der derzeitigen Ausrichtung mindestens 500.000 Reisende pro Jahr notwendig, um kostendeckend wirtschaften zu können. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete der Airport Linz 110.000 Passagiere. Die Strecke nach Frankfurt verbuchte, bevor sie eingestellt wurde, zwischen Jänner und Mitte September 2025 insgesamt 53.000 Fluggäste.

Oberösterreich

