„Ohne Holding müssen wir den Schlüssel umdrehen“

Die „Fördergenossenschaft Lebenswertes Almtal“ betreibt als Mitgesellschafter seit der Wintersaison 2023/2024 das 2023 in die Insolvenz geschlitterte Skigebiet am Kasberg. Jetzt stellen die Betreiber der Politik die Rute ins Fenster: Sollte das Skigebiet nicht in die OÖ Seilbahn Holding integriert werden, könnte nach Saisonende Schluss sein.
2023 schlitterte das Skigebiet am Kasberg im Almtal in die Insolvenz, nachdem das Land OÖ den Förderhahn zugedreht hatte. Seither hat die „Fördergenossenschaft Lebenswertes Almtal“ als maßgeblicher Mitgesellschafter den Betrieb übernommen und laut eigenen Angaben in den vergangenen beiden Saisonen positive Erträge erwirtschaftet.
Winter als Hauptproblem
Trotzdem: „Der Tourismus war in den letzten Jahrzehnten in der Region rückläufig und das Hauptproblem liegt in der Wintersaison“, so Michael Stadler, Vorstand der Fördergenossenschaft. Im Skigebiet seien dringende Investitionen notwendig, um attraktiv zu bleiben.
Vollbeschneiung notwenig
Vorrangig sollen rund 30 Millionen in eine Beschneiungsanlage fließen, die statt der bisherigen Teilbeschneiung, eine Vollbeschneiung ermöglichen soll. „Das funktioniert bei uns nicht, deshalb mussten wir heuer auch später in die Saison starten“, so Stadler.
Antrag auf Eingliederung gestellt
Diese Investition könne die Fördergemeinschaft aus eigener Kraft nicht stemmen, daher wurde ein Antrag auf Eingliederung in die OÖ Seilbahn Holding gestellt. Was das an Wertschöpfung bringen könnte, hat Ökonom Friedrich Schneider von der Johannes Kepler Universität Linz im Auftrag der Fördergenossenschaft berechnet.
Ökonom rechnte Szenario vor
In seiner Studie geht Schneider davon aus, dass unter Voraussetzung des gesicherten Bergbahnbetriebs innerhalb von drei Jahren 88 Millionen Euro in moderne Beherbergungsbetriebe fließen könnten. „Das würde 68,5 Millionen Wertschöpfung im Inland und rund 940 gesicherte Arbeitsplätze bringen“, so Schneider. Ein laufender Betrieb könnte jährlich Nächtigungsumsätze von bis zu 16,1 Millionen Euro bedeuten.
Ein Aus am Kasberg könnte drohen
„Die Sicherung und Modernisierung des Bergbahnbetriebs am Kasberg ist volkswirtschaftlich sinnvoll und regional notwendig“, bringt es Karl Drack von der Fördergemeinschaft auf den Punkt. Laut ihm gibt es im Almtal nur zwei Szenarien: Entweder wird der Kasberg in die OÖ Seilbahn Holding aufgenommen, oder die Politik entscheidet gegen eine Aufnahme. „In diesem Fall werden wir mit 30. April den Schlüssel umdrehen, im Laufe des Jahres Rückbaubescheide anfordern und mit dem Abbau der Bahnen beginnen. Einen Plan C gibt es nicht“, so Drack.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.