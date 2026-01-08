„Ohne Holding müssen wir den Schlüssel umdrehen“

Ein Aus am Kasberg könnte drohen

„Die Sicherung und Modernisierung des Bergbahnbetriebs am Kasberg ist volkswirtschaftlich sinnvoll und regional notwendig“, bringt es Karl Drack von der Fördergemeinschaft auf den Punkt. Laut ihm gibt es im Almtal nur zwei Szenarien: Entweder wird der Kasberg in die OÖ Seilbahn Holding aufgenommen, oder die Politik entscheidet gegen eine Aufnahme. „In diesem Fall werden wir mit 30. April den Schlüssel umdrehen, im Laufe des Jahres Rückbaubescheide anfordern und mit dem Abbau der Bahnen beginnen. Einen Plan C gibt es nicht“, so Drack.