Opfer mit Waffe bedroht und einen Schuss abgegeben

Der 22-jährige russische Staatsbürger, der in Linz wohnt, ist dringend verdächtig, am vergangenen Dienstag um 18.40 Uhr im Rädlerweg in Linz gemeinsam mit einem 19-jährigen rumänischen Staatsbürger aus Linz einen schweren Raub begangen haben. Die beiden hatten einem 17-jährigen Linzer mit einer Schusswaffe gedroht, verlangten Geld und Wertgegenstände. Um ihre Forderung zu untermauern, wurde sogar ein Schuss abgeben und mit Gewalt gedroht. Der Bursch händigten den beiden schließlich seine Habseligkeiten aus.