Opfer mit Waffe bedroht und einen Schuss abgegeben

Sie drohten mit einer Waffe und gaben sogar einen Schuss ab. In Linz wurden nun zwei junge Männer (22 und 19 Jahre alt)verhaftet, die mit besonderer Gewalt einen 17-Jährigen ausgeraubt hatten. Nun sitzen die beiden Gewalttäter in der Justizanstalt Linz.
Der 22-jährige russische Staatsbürger, der in Linz wohnt, ist dringend verdächtig, am vergangenen Dienstag um 18.40 Uhr im Rädlerweg in Linz gemeinsam mit einem 19-jährigen rumänischen Staatsbürger aus Linz einen schweren Raub begangen haben. Die beiden hatten einem 17-jährigen Linzer mit einer Schusswaffe gedroht, verlangten Geld und Wertgegenstände. Um ihre Forderung zu untermauern, wurde sogar ein Schuss abgeben und mit Gewalt gedroht. Der Bursch händigten den beiden schließlich seine Habseligkeiten aus.
Täter sind in Haft
Die beiden Beschuldigten konnten nach kurzer Fahndung festgenommen werden. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.