Wiener trainiert im Kühlhaus für Polar-Marathon!

Fünf Etappen, 230 Kilometer, Temperaturen bis minus 40 Grad, dazu Schneestürme und Einsamkeit. Im Februar 2026 werden sich 40 Extremsportler dem ICE ULTRA in Schwedisch-Lappland stellen, einem der härtesten Rennen der Welt. Als einziger Österreicher mit dabei, der Wiener Wolfgang „Wolfi“ Egger.