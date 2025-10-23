Vorteilswelt
Eiskalt verrückt

Wiener trainiert im Kühlhaus für Polar-Marathon!

Bergkrone
23.10.2025 06:30
Unzählige Runden läuft Wolfi wöchentlich in den frostigen Hallen der Wiener Eisfabriken – bis zu ...
Unzählige Runden läuft Wolfi wöchentlich in den frostigen Hallen der Wiener Eisfabriken – bis zu 10 Kilometer weit.(Bild: Wallner Hannes)

Wenn andere frieren: Der Wiener Wolfgang Egger läuft bei frostigen minus 30 Grad in einem Tiefkühllager mitten in Wien, um sich auf den härtesten Ultramarathon im arktischen Norden Europas vorzubereiten.

0 Kommentare

Fünf Etappen, 230 Kilometer, Temperaturen bis minus 40 Grad, dazu Schneestürme und Einsamkeit. Im Februar 2026 werden sich 40 Extremsportler dem ICE ULTRA in Schwedisch-Lappland stellen, einem der härtesten Rennen der Welt. Als einziger Österreicher mit dabei, der Wiener Wolfgang „Wolfi“ Egger.

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
