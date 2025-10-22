Lebensretter und kaum größer als Manner-Schnitten

Noch dauert’s, aber wenn der Winter langsam zurückkehrt und der Pulverschnee lockt, denken viele ans Freeriden, nicht jedoch an die Lawine. Doch wer sich abseits der Piste bewegt, weiß: Es ist nicht das schönste Gefühl, sondern das sicherste, das zählt. Und genau hier kommt das PIEPS Mini IPS ins Spiel – ein neues, winziges Lawinenverschüttetensuchgerät aus österreichischer Entwicklung, das mit smarter Technik überzeugen will.