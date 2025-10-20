Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seiner Mutter zuliebe

Prinz Andrew verlangte Verschwiegenheitsklausel

Royals
20.10.2025 12:54
Prinz Andrew wollte nicht, dass das Platin-Thronjubiläum seiner Mutter Queen Elizabeth von einem ...
Prinz Andrew wollte nicht, dass das Platin-Thronjubiläum seiner Mutter Queen Elizabeth von einem Skandal überschattet wird, weshalb er von Virginia Giuffre eine Verschwiegenheitsklausel verlangt hatte.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Prinz Andrew soll nach Angaben von Epstein-Opfer Virginia Giuffre versucht haben, das Bekanntwerden von Vorwürfen gegen sich mithilfe einer Verschwiegenheitsklausel zu verzögern. Das berichtete die BBC am Montag unter Berufung auf das Buch Giuffres, das am Dienstag erscheinen soll. 

0 Kommentare

Demnach wollte Andrew verhindern, dass das Platin-Kronjubiläum seiner Mutter, Queen Elizabeth II., im Jahr 2022 durch den Skandal überschattet wird. Die Queen starb im September desselben Jahres. Der Palast äußerte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht zu dem BBC-Bericht.

Die US-Amerikanerin Giuffre warf dem 65-jährigen Royal vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als sie noch minderjährig war. Andrew bestreitet die Vorwürfe vehement.

Prinz Andrew hoffte, das Bekanntwerden der Vorwürfe von Virginia Giuffre mithilfe einer ...
Prinz Andrew hoffte, das Bekanntwerden der Vorwürfe von Virginia Giuffre mithilfe einer Verschwiegenheitsklausel verzögern zu können.(Bild: Bebeto Matthews / AP / picturedesk.com)

Millionenschwerer Vergleich
Eine Zivilklage in den USA endete im Februar 2022 mit einem angeblich millionenschweren Vergleich. Trotzdem verlor Andrew seine militärischen Ränge, seine Rolle als aktives Mitglied der Royal Family und seine Anrede als Königliche Hoheit. Zuletzt musste er auch seinen Titel als Herzog von York und weitere Ehrungen niederlegen – wohl auf Druck seines Bruders König Charles III. (76) und von Thronfolger Prinz William (43).

  Giuffre, die als prominentestes Opfer des US-Multimillionärs und verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein (1953-2019) gilt, beging im April dieses Jahres Suizid. Ihre Biografie mit dem Titel „Nobody‘s Girl“ erscheint nun posthum.

Forderungen nach Aberkennung von Prinzentitel
Der US-Geschäftsmann Epstein, der in höchsten Kreisen verkehrte, betrieb einen Missbrauchsring, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen. Andrew war eng mit Epstein und dessen Gehilfin Ghislaine Maxwell befreundet, die wegen ihrer Rolle in dem Skandal in den USA zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde.

Andrew trägt seit der Geburt seinen Prinzentitel. Die Familie von Virginia Giuffre fordert nun, ...
Andrew trägt seit der Geburt seinen Prinzentitel. Die Familie von Virginia Giuffre fordert nun, dass ihm dieser aberkannt werden soll.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Erwartet wird, dass in den kommenden Tagen weitere unangenehme Einzelheiten ans Licht kommen könnten. So sind die Details des jahrelangen Missbrauchs durch Epstein und seine Mittäter, die Giuffre in dem Buch beschreibt, laut BBC erschütternd. Sie sei regelmäßig „benutzt und erniedrigt“ worden und habe Angst gehabt, als „Sexsklavin“ zu sterben, schrieb Giuffre laut dem Bericht.

Andrew, der regelmäßig bei Epstein ein und aus ging und in dessen Anwesen auch übernachtete, will von all dem nichts mitbekommen haben.

Lesen Sie auch:
Virginia Giuffre enthüllte in ihren posthum veröffentlichten Memoiren, was sie in der ...
Missbrauchshölle
Giuffre dachte, sie „würde als Sexsklavin sterben“
20.10.2025
Virginia Giuffre:
„Andrew glaubte, Sex mit mir sei Geburtsrecht“
17.10.2025

Giuffres Bruder forderte, Andrew solle auch der Prinzentitel entzogen werden. Dem schlossen sich mehrere Abgeordnete im Unterhaus an. Für die Aberkennung des Prinzentitels, den Andrew seit seiner Geburt trägt, bedürfte es eines Parlamentsbeschlusses.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
93.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
85.688 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
79.411 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Royals
Seiner Mutter zuliebe
Prinz Andrew verlangte Verschwiegenheitsklausel
Missbrauchshölle
Giuffre dachte, sie „würde als Sexsklavin sterben“
E-Mails enthüllen:
„Fergie“ feierte mit Töchtern Epstein-Entlassung
Knallharte Ansage
William will Andrew von seiner Krönung verbannen
Neue, heftige Vorwürfe
Prinz Andrew setzte Leibwächter auf Giuffre an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf