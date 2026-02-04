Auch Inflation in Eurozone auf neuem Tiefstand

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung des harmonisierten Verbraucherpreisindex HVPI in Prozent für Österreich und die Eurozone von Juli 2024 bis Januar 2026. Österreich liegt meist über der Eurozone und erreicht im Januar 2026 einen Wert von 2,0 %, während die Eurozone bei 1,7 % liegt. Quelle: Eurostat.