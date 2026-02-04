Tiroler (49) stirbt bei Badeunfall in Südafrika

Eine Rippströmung ist eine starke, schmale Meeresströmung, die Wasser vom Ufer zurück ins offene Meer leitet. Sie entsteht, wenn sich angestautes Wasser zwischen brechenden Wellen einen Weg nach draußen sucht. Rippströmungen ziehen Schwimmer nicht nach unten, können sie aber schnell vom Strand wegtragen. Wichtig ist, ruhig zu bleiben, sich treiben zu lassen und seitlich aus der Strömung herauszuschwimmen, statt gegen sie anzukämpfen.