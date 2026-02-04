Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tödliche Rippströmung

Tiroler (49) stirbt bei Badeunfall in Südafrika

Tirol
04.02.2026 14:00
Porträt von Oliver Papacek
Von Oliver Papacek

Tragödie um einen österreichischen Touristen fernab der Heimat! Der Tiroler wurde am Wochenende am Leentjiesklip Beach von einer sogenannten Rippströmung erfasst, aus der er sich nicht mehr befreien konnte ...

0 Kommentare

Das Unglück ereignete sich am Strand des Küstenstädtchens Wilderness an der Südspitze des afrikanischen Kontinents: Gemeinsam mit zwei weiteren Schwimmern – einem jungen, einheimischen Pärchen – geriet der 49-Jährige in höchste Not.

Zeugen alarmierten zunächst die Einsatzkräfte des National Sea Rescue Institute (NSRI), parallel dazu stiegen einige wagemutig selbst in die Fluten, um dem Trio zu Hilfe zu eilen.

An dem beliebten Küstenabschnitt Leentjiesklip Beach fand der Tourist den Tod.
An dem beliebten Küstenabschnitt Leentjiesklip Beach fand der Tourist den Tod.(Bild: The South African)

Tourist starb im Spital
Und tatsächlich schafften sie es mit vereinten Kräften, sowohl das Paar (19 und 21 Jahre alt) als auch den Touristen aus Österreich an Land zu ziehen. Doch während die beiden Einheimischen praktisch unverletzt blieben, war es um das Schicksal des Tirolers schlecht bestellt.

Der Mann musste noch an Ort und Stelle wiederbelebt werden. Er wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sein Herz in der Nacht auf Sonntag jedoch für immer zu schlagen aufhörte. 

Gefährliches Phänomen

Eine Rippströmung ist eine starke, schmale Meeresströmung, die Wasser vom Ufer zurück ins offene Meer leitet. Sie entsteht, wenn sich angestautes Wasser zwischen brechenden Wellen einen Weg nach draußen sucht. Rippströmungen ziehen Schwimmer nicht nach unten, können sie aber schnell vom Strand wegtragen. Wichtig ist, ruhig zu bleiben, sich treiben zu lassen und seitlich aus der Strömung herauszuschwimmen, statt gegen sie anzukämpfen.

Das Opfer war mit einer Freundesgruppe in Südafrika unterwegs. Das Außenministerium hat seinen tragischen Tod gegenüber der „Krone“ bestätigt. Die Polizei vor Ort hat eine Untersuchung eingeleitet – und der Kommandant der lokalen NRSI-Einheit sprach den Hinterbliebenen sein Bedauern aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
BadeunfallUnglückWochenendeWasser
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
184.129 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
173.001 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
132.782 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf