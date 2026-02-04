„Ist nicht okay!“ Krach bei Schweizer Speed-Herren

Selbst Monney ist überrascht

Tatsächlich haben die Schweizer Trainer entschieden, dass Monney sich nicht der Qualifikation stellen muss. Vielleicht, weil er im Dezember 2024 auf der Stelvio gewonnen hat? Für Hintermann nicht nachvollziehbar. „Seit ich 2017 anlässlich der WM in St. Moritz erstmals an einem Großevent dabei war, war es im Schweizer Abfahrtsteam immer so, dass die Athleten, die im Weltcup nicht den Sprung aufs Podest geschafft haben, ausnahmslos im Training eine Quali bestreiten mussten. Doch jetzt fängt man leider plötzlich etwas Neues an“, lässt er seinem Frust freien Lauf.