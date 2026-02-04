Vorteilswelt
ÖFB-Frauen in WM-Quali in Nürnberg gegen Deutsche

Fußball International
04.02.2026 14:04
Wo das „Rückspiel“ gegen Deutschland am 18. April stattfindet, will der ÖFB nächste Woche ...
Wo das „Rückspiel“ gegen Deutschland am 18. April stattfindet, will der ÖFB nächste Woche preisgeben(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam trifft im Rahmen der WM-Qualifikation am 14. April in Nürnberg auf Gruppenfavorit Deutschland.

Der Spielort wurde am Mittwoch vom DFB bekanntgegeben. Für die ÖFB-Auswahl ist das die dritte Partie. Zum Auftakt geht es am 3. März in Maria Enzersdorf gegen Norwegen, am 7. März folgt das Auswärtsspiel gegen Slowenien in Koper-Capodistria.

Wo das „Rückspiel“ gegen Deutschland am 18. April stattfindet, will der ÖFB nächste Woche preisgeben.

ÖFB-Frauen in WM-Quali in Nürnberg gegen Deutsche
Folgen Sie uns auf