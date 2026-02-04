Bisher Grauzone
Frauen im Iran dürfen offiziell Motorrad fahren
Im Iran dürfen Frauen ab sofort offiziell Motorrad fahren. Das Gesetz hat es zwar nicht ausdrücklich verboten, die Behörden stellten aber keine Fahrerlaubnisse an Frauen aus. Wegen der rechtlichen Grauzone wurden sie bei Unfällen rechtlich belangt, auch wenn sie keine Schuld trugen.
Nun hat der erste Vizepräsident des Iran, Mohammed Reza Aref, einen Beschluss unterschrieben, der es Frauen ermöglicht, eine Fahrerlaubnis für Motorräder und Motorroller zu erhalten. Dadurch wird die Verkehrspolizei verpflichtet, Frauen Fahrstunden anzubieten. Zudem muss sie ihnen die Möglichkeit geben, eine schriftliche Prüfung abzulegen. In den vergangenen Monaten waren immer mehr Frauen mit Motorrädern und Motorrollern unterwegs.
Die Änderung folgt auf eine landesweite Protestwelle. Die Demonstrationen hatten sich Ende Dezember an der schlechten Wirtschaftslage im Iran entzündet und sich zu regierungskritischen Protesten ausgeweitet, die brutal niedergeschlagen wurden. Das Regime spricht von mehr als 3000 Toten und gibt an, dass die meisten von ihnen Sicherheitskräfte oder Passantinnen und Passanten seien, die von „Terroristen“ getötet wurden. Menschenrechtsorganisationen sprechen von wesentlich mehr Toten und Zehntausenden Festnahmen.
Seit der Islamischen Revolution 1979 gibt es im Iran viele Einschränkungen für Frauen. So werden sie beispielsweise dazu verpflichtet, ihre Haare in der Öffentlichkeit zu verbergen. Im September 2022 starb die 22-jährige Masha Amini, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Kleiderordnung festgenommen worden war. Seither wehren sich vor allem in Städten wie Teheran immer wieder Frauen gegen die Bekleidungsvorschriften.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.