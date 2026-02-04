Frauen im Iran dürfen offiziell Motorrad fahren

Die Änderung folgt auf eine landesweite Protestwelle. Die Demonstrationen hatten sich Ende Dezember an der schlechten Wirtschaftslage im Iran entzündet und sich zu regierungskritischen Protesten ausgeweitet, die brutal niedergeschlagen wurden. Das Regime spricht von mehr als 3000 Toten und gibt an, dass die meisten von ihnen Sicherheitskräfte oder Passantinnen und Passanten seien, die von „Terroristen“ getötet wurden. Menschenrechtsorganisationen sprechen von wesentlich mehr Toten und Zehntausenden Festnahmen.