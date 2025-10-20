Giuffre dachte, sie „würde als Sexsklavin sterben“

Drei Begegnungen mit Andrew

Laut den Auszügen, die der BBC vorliegen, erinnert sich Giuffre an ein erstes Treffen mit Andrew im März 2001. Maxwell habe sie an diesem Tag geweckt und angekündigt, sie werde einen „besonderen Mann“ kennenlernen – „wie Cinderella ihren Prinzen“. Später am Abend habe sie Andrew in einem Londoner Nachtclub getroffen. Auf der Rückfahrt soll Maxwell ihr befohlen haben, „für ihn zu tun, was du für Jeffrey tust“.