„Andrew glaubte, Sex mit mir sei Geburtsrecht“

So entstand berüchtigtes Foto

In ihren Memoiren schildert Giuffre auch, wie es an diesem Abend zu dem berüchtigten Foto kam. „Meine Mutter würde es mir nie verzeihen, wenn ich jemanden so Berühmten wie Prinz Andrew treffen und nicht für ein Foto posieren würde“, schreibt Giuffre. „Ich rannte los, um eine Kodak FunSaver aus meinem Zimmer zu holen, kam dann zurück und gab sie Epstein. Ich erinnere mich, wie der Prinz seinen Arm um meine Taille legte, während Maxwell neben mir grinste. Epstein hat das Foto geschossen.“