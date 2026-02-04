„Bis manche in Wien ein Problem erkennen, …“

Auch Gebi Mair, Klubobmann der Tiroler Grünen, klinkte sich in die Debatte ein – und sparte nicht mit Kritik: „Die Koalition ist wie ein Luftballon, der am Boden liegt. Die Luft ist draußen. Man produziert einen Schlagzeilenberg – irgendwann ist dies der höchste in Tirol. Und im Bereich des Wohnens muss endlich Bauland mobilisiert werden.“ Und weiter: „In Tirol lösen Sie, Herr LH Mattle, die Probleme nicht. Bereits die kleinste Reform wird mittels Antrag niedergebügelt. Jetzt reisen Sie auf anderer Ebene herum und lösen die Probleme auch nicht.“