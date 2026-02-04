Neue Justizbilanz: „Kein Anstieg der Kriminalität“

„Ein Ansteigen der Kriminalität können wir nicht nachvollziehen“, so Herrnhofer, der im heurigen Jahr noch einige Brocken vor sich hat: Das Gericht muss endlich generalsaniert werden, grünes Licht vom Finanzministerium für das 55-Millionen-Projekt ist aber noch ausständig. Und zudem fehlen laut der Personalanforderungsrechnung – schon vor 20 Jahren von Deloitte entwickelt – insgesamt acht Richter in Kärnten, fünf davon an den nach wie vor elf Bezirksgerichten.