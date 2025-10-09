Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jobs sind gesichert

Strabag PFS übernimmt Traditionsunternehmen

Wirtschaft
09.10.2025 15:31
(Bild: APA/HERBERT P. OCZERET)

Mit einem Zukauf im Bereich Gebäudetechnik stärkt Strabag Property and Facility Services (PFS) ihr Geschäft in Österreich: Das Unternehmen übernimmt die Elektro-Kagerer-Gruppe mit rund 120 Beschäftigten und Standorten in Wien und Pasching (Oberösterreich). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

0 Kommentare

Wie Strabag PFS am Donnerstag mitteilte, wurde eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Elektro-Kagerer GmbH & Co. KG sowie der Kagerer Services GmbH unterzeichnet. Die Übernahme erfolgt rückwirkend zum 1. März 2025 und steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Jahresumsatz von 23 Millionen Euro
Die Kagerer-Gruppe gilt als traditionsreiches Elektrotechnikunternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 23 Millionen Euro. Zu den Schwerpunkten zählen Elektrotechnik, IT-Infrastruktur-Lösungen, Photovoltaikanlagen sowie technische Wartung und Instandhaltung. Mit ihrer Präsenz in Pasching und Wien sowie einem breiten Kundenstamm im Gewerbe- und Wohnbau zählt die Firma zu den führenden gebäudetechnischen Dienstleistern in der Region.

Durch die Integration von Kagerer erweitert Strabag PFS ihr Leistungsportfolio gezielt im Bereich Gebäudetechnik. Ziel sei es, die Marktposition als „Building Solutions Provider“ in Österreich weiter zu stärken, so das Unternehmen.

Alle Arbeitsplätze sollen erhalten werden
Die Integration der Kagerer-Gruppe in den Strabag-Konzern soll unter Erhalt aller Arbeitsplätze erfolgen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden laut Strabag PFS neue Entwicklungsperspektiven und Weiterbildungsangebote eröffnet. Auch die Kunden sollen profitieren – etwa durch digitalisierte Prozesse und ein erweitertes Leistungsangebot im gesamten Gebäudebetrieb. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende des Jahres erwartet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
136.327 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
132.578 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
107.070 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1345 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1203 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1174 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
Wechseln lohnt sich!
Viele müssen für Fixkosten Erspartes verwenden
20 Projekte weniger
Regierung kürzt Gelder im Behindertenbereich
Höhenflug geht weiter
Preis für Silber steigt noch stärker als Goldpreis
Vorschlag des WIFO:
Steuer auf Essen und Miete runter, auf Handys rauf
Neuzulassungen boomen
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf