Strabag PFS übernimmt Traditionsunternehmen

Alle Arbeitsplätze sollen erhalten werden

Die Integration der Kagerer-Gruppe in den Strabag-Konzern soll unter Erhalt aller Arbeitsplätze erfolgen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden laut Strabag PFS neue Entwicklungsperspektiven und Weiterbildungsangebote eröffnet. Auch die Kunden sollen profitieren – etwa durch digitalisierte Prozesse und ein erweitertes Leistungsangebot im gesamten Gebäudebetrieb. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende des Jahres erwartet.