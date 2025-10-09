Strabag PFS übernimmt Traditionsunternehmen

Mit einem Zukauf im Bereich Gebäudetechnik stärkt Strabag Property and Facility Services (PFS) ihr Geschäft in Österreich: Das Unternehmen übernimmt die Elektro-Kagerer-Gruppe mit rund 120 Beschäftigten und Standorten in Wien und Pasching (Oberösterreich). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Wie Strabag PFS am Donnerstag mitteilte, wurde eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Elektro-Kagerer GmbH & Co. KG sowie der Kagerer Services GmbH unterzeichnet. Die Übernahme erfolgt rückwirkend zum 1. März 2025 und steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.
Jahresumsatz von 23 Millionen Euro
Die Kagerer-Gruppe gilt als traditionsreiches Elektrotechnikunternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 23 Millionen Euro. Zu den Schwerpunkten zählen Elektrotechnik, IT-Infrastruktur-Lösungen, Photovoltaikanlagen sowie technische Wartung und Instandhaltung. Mit ihrer Präsenz in Pasching und Wien sowie einem breiten Kundenstamm im Gewerbe- und Wohnbau zählt die Firma zu den führenden gebäudetechnischen Dienstleistern in der Region.
Durch die Integration von Kagerer erweitert Strabag PFS ihr Leistungsportfolio gezielt im Bereich Gebäudetechnik. Ziel sei es, die Marktposition als „Building Solutions Provider“ in Österreich weiter zu stärken, so das Unternehmen.
Alle Arbeitsplätze sollen erhalten werden
Die Integration der Kagerer-Gruppe in den Strabag-Konzern soll unter Erhalt aller Arbeitsplätze erfolgen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden laut Strabag PFS neue Entwicklungsperspektiven und Weiterbildungsangebote eröffnet. Auch die Kunden sollen profitieren – etwa durch digitalisierte Prozesse und ein erweitertes Leistungsangebot im gesamten Gebäudebetrieb. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende des Jahres erwartet.
