E-Bike-Riese übernimmt MAGURA-Anteile!

Bisher war MBPS ein Joint Venture von Bosch eBike Systems und MAGURA, nun greift Bosch ganz zu. Ein logischer Schritt, denn gerade das Service- und Aftermarket-Geschäft rund ums E-Bike hat sich in den vergangenen Jahren besonders dynamisch entwickelt. Für Bosch ist klar: Wer langfristig Erfolg haben will, muss auch nach dem Verkauf für reibungslose Abläufe sorgen.