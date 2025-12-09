Vorteilswelt
Service nimmt zu

E-Bike-Riese übernimmt MAGURA-Anteile!

Radkrone
09.12.2025 18:57
Am Bild zu sehen ist Daniel Klemme, der Entwickler des Bosch E-Bike ABS-Systems, das zusammen ...
Am Bild zu sehen ist Daniel Klemme, der Entwickler des Bosch E-Bike ABS-Systems, das zusammen mit MAGURA-Bremsen funktioniert.(Bild: Hannes Wallner)

Der E-Bike-Markt wächst – und mit ihm die Bedeutung von Service, Ersatzteilen und Nähe zum Fachhandel. Jetzt setzt Bosch eBike Systems ein starkes Zeichen: Der Antriebsspezialist übernimmt die MAGURA Bosch Parts & Services GmbH & Co. KG (MBPS) vollständig und baut damit seine Service-Offensive im europäischen Zweiradhandel weiter aus.

Bisher war MBPS ein Joint Venture von Bosch eBike Systems und MAGURA, nun greift Bosch ganz zu. Ein logischer Schritt, denn gerade das Service- und Aftermarket-Geschäft rund ums E-Bike hat sich in den vergangenen Jahren besonders dynamisch entwickelt. Für Bosch ist klar: Wer langfristig Erfolg haben will, muss auch nach dem Verkauf für reibungslose Abläufe sorgen.

MBPS ist im europäischen Zweiradhandel eine fixe Größe. Über 30.000 Fachhändler setzen auf das Service- und Ersatzteilnetz des Unternehmens. „Ein exzellenter Service und der enge Kontakt zum Fachhandel sind eine wichtige Basis für unseren Erfolg“, erklärt Bosch-Vertriebs- und Servicechef Armin Harttig. Mit der vollständigen Übernahme sei Bosch künftig noch schneller und flexibler in der Lage, auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren.

Für MAGURA bedeutet der Schritt eine strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft. Der Verkauf der Anteile sei aber keinesfalls ein Abschied, betont Gesellschafter Fabian Auch. Auch künftig übernimmt MBPS den Service- und Ersatzteilvertrieb für MAGURA-Produkte – ebenso wie für Bosch-Komponenten und weitere Premium-Marken der Fahrradbranche.

Wichtig für den Handel: Am bewährten Geschäftsmodell ändert sich nichts. MBPS firmiert künftig als hundertprozentige Bosch-Tochter, bleibt aber eigenständig. Der Unternehmenssitz mit rund 170 Mitarbeitenden bleibt in Nürtingen bestehen.

Mit der Übernahme zeigt Bosch, dass man nicht nur auf stärkere Motoren und smarte Systeme setzt, sondern auf das, was im Alltag zählt – Service, Ersatzteile und Verlässlichkeit. Für Händler und E-Biker ein klares Signal: Wer auf Bosch setzt, soll auch im Ernstfall nicht allein dastehen.

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
