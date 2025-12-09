E-Bike-Riese übernimmt MAGURA-Anteile!

Der E-Bike-Markt wächst – und mit ihm die Bedeutung von Service, Ersatzteilen und Nähe zum Fachhandel. Jetzt setzt Bosch eBike Systems ein starkes Zeichen: Der Antriebsspezialist übernimmt die MAGURA Bosch Parts & Services GmbH & Co. KG (MBPS) vollständig und baut damit seine Service-Offensive im europäischen Zweiradhandel weiter aus.
Bisher war MBPS ein Joint Venture von Bosch eBike Systems und MAGURA, nun greift Bosch ganz zu. Ein logischer Schritt, denn gerade das Service- und Aftermarket-Geschäft rund ums E-Bike hat sich in den vergangenen Jahren besonders dynamisch entwickelt. Für Bosch ist klar: Wer langfristig Erfolg haben will, muss auch nach dem Verkauf für reibungslose Abläufe sorgen.
MBPS ist im europäischen Zweiradhandel eine fixe Größe. Über 30.000 Fachhändler setzen auf das Service- und Ersatzteilnetz des Unternehmens. „Ein exzellenter Service und der enge Kontakt zum Fachhandel sind eine wichtige Basis für unseren Erfolg“, erklärt Bosch-Vertriebs- und Servicechef Armin Harttig. Mit der vollständigen Übernahme sei Bosch künftig noch schneller und flexibler in der Lage, auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren.
Für MAGURA bedeutet der Schritt eine strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft. Der Verkauf der Anteile sei aber keinesfalls ein Abschied, betont Gesellschafter Fabian Auch. Auch künftig übernimmt MBPS den Service- und Ersatzteilvertrieb für MAGURA-Produkte – ebenso wie für Bosch-Komponenten und weitere Premium-Marken der Fahrradbranche.
Wichtig für den Handel: Am bewährten Geschäftsmodell ändert sich nichts. MBPS firmiert künftig als hundertprozentige Bosch-Tochter, bleibt aber eigenständig. Der Unternehmenssitz mit rund 170 Mitarbeitenden bleibt in Nürtingen bestehen.
Mit der Übernahme zeigt Bosch, dass man nicht nur auf stärkere Motoren und smarte Systeme setzt, sondern auf das, was im Alltag zählt – Service, Ersatzteile und Verlässlichkeit. Für Händler und E-Biker ein klares Signal: Wer auf Bosch setzt, soll auch im Ernstfall nicht allein dastehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.