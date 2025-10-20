Schlaraffenland für Eisenbahn-Fans in Wien

Modelle müssen nicht immer Spielzeug sein

Die Modelle sind zum Großteil selbst Antiquitäten. Sie wurden etwa verwendet, um auf Weltausstellungen und Industrie-Werkschauen im 19. Jahrhundert die technischen Errungenschaften aus Österreich zu präsentieren, ohne das Original herankarren zu müssen – etwa die legendäre Dampflokomotive 110, mit der Österreich Anfang des 20. Jahrhunderts die europaweit leistungsstärkste Schnellzuglokomotive herstellte, einen der ersten Kühlwaggons der Welt – entwickelt für den Transport von Bier – und einen Postwaggon, in dem Briefe während der Fahrt für die Zustellung sortiert wurden, um den Postweg zu beschleunigen.