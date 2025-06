Wie das Technische Museum Wien neu durchstartet

Weltraum bekommt mehr Platz

„Demnächst eröffnen wir die neue Raumfahrtausstellung“, so der Direktor, während wir an dem Modell einer Raumkapsel vorbeigehen. „Endlich bekommt das Thema den Platz, den es verdient.“ Zu sehen gibt es unter anderem den Raumanzug von Franz Viehböck, dem bisher einzigen Österreicher im All. „Wir haben all das lange vorbereitet. Viele heimische Unternehmen arbeiten auf dem Gebiet. Es hat nur an Raum gefehlt.“