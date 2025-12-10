Prekäre Situation: Wiener Paketzusteller am Limit

Über drei Millionen Pakete werden in Wien allein von der Österreichischen Post in der Weihnachtszeit geliefert. Dazu kommen aber auch noch Zusteller der Paketdienste wie DPD, GLS, UPS und Co., die im Advent rund um die Uhr arbeiten. Die Arbeitsbedingungen sind dabei größtenteils unzumutbar, wie die Arbeiterkammer (AK) Wien am Dienstag kritisierte.