Gastpatienten: Diesen Geheimdeal bietet NÖ nun an

Ein Umstand, den das Umland aber ganz anders sieht. Zwischen Wien auf der einen und Niederösterreich und dem Burgenland auf der anderen Seite entwickelte sich so ein regelrechtes politisches Ping-Pong-Spiel mit Schuldzuweisungen und Forderungen. Abseits des Vorstoßes der Salzburger ÖVP-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, die Gesundheitsversorgung gleich gänzlich in die Verantwortung des Bundes zu übergeben, zeichnet sich jetzt aber offenbar ein geheimer Kompromiss ab.