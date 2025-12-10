Wasserrohrbruch legte ganze Gemeinde trocken

Wasser abkochen

Jetzt muss die Leitung auf 250 Metern – quer durch den Wald – erneuert werden. Dies soll zwei Wochen dauern. Die Wasserversorgung ist gesichert, es kann aber zu Beeinträchtigungen der Qualität kommen, da die Leitungen trocken waren. Daher rät der Wasserverband zum Abkochen des Trinkwassers oder Verwendung von Flaschenwasser, bis die Analysen des Wassers aus der Notleitung da sind.