Familie fordert: Andrew soll kein Prinz mehr sein!

Der durch seine Verstrickung in den Epstein-Skandal in Ungnade gefallene Prinz Andrew hat am Freitag bekannt gegeben, seine Titel aufzugeben. Doch für die Familie von Virginia Giuffre ist das nicht genug. Sie fordert von König Charles noch weitere Konsequenzen.
Kurz nachdem Prinz Andrew am Freitagabend bekannt gegeben hatte, dass er seine verbliebenen Titel und königlichen Ehren ablegt, meldete sich Virginia Giuffres Familie mit einem Statement, das das „People“-Magazin veröffentlichte, zu Wort und nannten die Entscheidung des 65-Jährigen einen bedeutsamen Moment.
„Genugtuung für unsere Schwester“
„Wir, die Familie von Virginia Roberts Giuffre, glauben, dass Prinz Andrews Entscheidung, seine Titel aufzugeben, eine Genugtuung für unsere Schwester und Überlebende überall ist“, hieß es in der Erklärung, die von Virginias Geschwistern Sky und Amanda Roberts sowie deren Ehepartnern stammt.
Sie sehen in dem Beschluss des Royals einen „kraftvollen Schritt nach vorne im Kampf, das Kindesmissbrauchs-Netzwerk von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell vor Gericht zu bringen“.
Weitere Forderung an König Charles
Doch dies ist Giuffres Familie längst nicht genug: Sie formulierte in dem Statement zudem eine klare Forderung an den britischen König und Bruder von Prinz Andrew. „Darüber hinaus glauben wir, es sei angemessen, dass König Charles den Prinzentitel entfernt“, heißt es in dem Statement weiter.
Eine Forderung, die wohl auf taube Ohren stoßen wird. Denn obwohl sich Prinz Andrew nun von seinem Titel Herzog von York trennt – Gerüchten zufolge auf Drängen von König Charles und Prinz William –, kann ihm der Titel Prinz nicht aberkannt werden. Dies sei als Sohn der verstorbenen Königin Elizabeth Andrews Geburtsrecht.
In einem weiteren Interview mit „Newsnight“ erklärte Giuffres Bruder Sky zudem, seine Schwester habe „von Anfang an die Wahrheit gesagt“ – schlug erneut vor, König Charles solle Andrew den Titel Prinz entziehen.
„Diese Monster können nicht entkommen“
Die Kinder seiner Schwester seien unterdessen „unglaublich stolz“ darauf, dass ihre Mutter stets den Mut bewiesen habe, offen darüber zu sprechen, was ihr passiert sei. „Sie ist eine amerikanische Heldin, sie ist eine internationale Heldin, und all die Jahre der Arbeit, die sie investiert hat, werden nun einer Art Gerechtigkeit zugeführt, und diese Monster können dem nicht entkommen. Die Wahrheit wird ihren Weg ans Licht finden.“
Sie hätten heute vor Freude und Trauer geweint, fügte Giuffres Bruder hinzu. „Ich denke vor allem vor Glück, denn in vielerlei Hinsicht ist dies eine Rechtfertigung für Virginia.“
Memoiren erscheinen in wenigen Tagen
In wenigen Tagen, am 21. Oktober, erscheinen die Memoiren von Virginia Roberts Giuffre, dem wohl bekanntestes Opfer in dem Missbrauchsskandal rund um Jeffrey Epstein – sie hatte Prinz Andrew vorgeworfen, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Giuffre nahm sich im April mit nur 41 Jahren das Leben.
In Auszügen hatten britische Medien bereits Ende der Woche über Giuffres Memoiren („Nobody‘s Girl“) berichtet, in denen die Vorwürfe gegen Andrew erneuert werden. „Wie ich bereits gesagt habe, weise ich die gegen mich erhobenen Vorwürfe entschieden zurück“, ließ Andrew am Freitag erneut mitteilen.
