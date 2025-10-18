Familie fordert: Andrew soll kein Prinz mehr sein!

„Diese Monster können nicht entkommen“

Die Kinder seiner Schwester seien unterdessen „unglaublich stolz“ darauf, dass ihre Mutter stets den Mut bewiesen habe, offen darüber zu sprechen, was ihr passiert sei. „Sie ist eine amerikanische Heldin, sie ist eine internationale Heldin, und all die Jahre der Arbeit, die sie investiert hat, werden nun einer Art Gerechtigkeit zugeführt, und diese Monster können dem nicht entkommen. Die Wahrheit wird ihren Weg ans Licht finden.“